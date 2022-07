In Gent is zondagochtend het levenloze lichaam van een man uit het water gehaald nabij de Lousbergskaai, vlak bij de feestzone waar dezer dagen de Gentse Feesten plaatsvinden. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden.

Een voorbijganger merkte het lichaam omstreeks 8 uur op. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.

Hoe het slachtoffer in het water terechtkwam, is voorlopig nog onduidelijk. Onderzoek moet uitwijzen in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie bekijkt de camerabeelden uit de feestzone om na te gaan wat er precies is gebeurd.

Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om een verdacht overlijden. ‘We houden alle pistes open.’