Ismael Debjani zwaar teleurgesteld na snelle uitschakeling op WK atletiek: ‘Ik kon gewoon niet volgen’

Ismael Debjani (31) heeft zich, net zoals landgenoot Ruben Verheyden, niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 1.500 meter bij de mannen op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanser Eugene (Oregon). Debjani vond naar eigen zeggen de snelheid niet: ‘Dit is zonder enige twijfel een zware teleurstelling.’

Onze landgenoot bengelde de hele race achteraan en finishte in 3:39.96 op de twaalfde plaats en was daarmee meteen uitgeschakeld. Het was dan ook een teleurgestelde Debjani die nadien de pers te woord stond. ‘De benen wilden vandaag niet mee’, bekende hij. ‘Ik weet niet ook niet waarom ik niet kon volgen. Na 500m begon ik al terug te zakken en dan weet je dat het niet goed zit. Toen de race openbrak op 1.000m, kon ik niet volgen. Dit is zonder enige twijfel een zware teleurstelling. Dit is een gemiste kans.’

Ook Ruben Verheyden, de Europese U23-kampioen van vorig jaar op de 1.500 meter, geraakte niet door de reeksen. Hij strandde op een honderdste van een seconde van de kwalificatie. Dat leverde hem in de einduitslag een 30e plaats op en daarmee deed hij zowaar beter dan Debjani (34e).

‘Het is natuurlijk een enorme ontgoocheling als je zo dicht bij de kwalificatie komt’, gaf Verheyden toe. ‘Fysiek zat ik goed en ik had nog een versnelling in huis, maar het was net niet genoeg. Ik heb echter een fantastische ervaring opgedaan, om te mogen lopen op dit WK, in dit stadion. Misschien was het net die ervaring die ik vandaag nog miste.’