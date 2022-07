Vijf familieleden omgekomen bij woningbrand

Vijf leden van dezelfde familie zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een woningbrand in Le Roeulx, in de provincie Henegouwen. Dat bevestigt burgemeester Benoît Friart.

Twee grootouders van in de negentig, hun dochter en schoonzoon en een 20-jarige kleinzoon zijn omgekomen in hun huis in deelgemeente Ville-sur-Haine.

Een passerende automobilist had de vlammen opgemerkt. Buren die op de hoogte gebracht werden, probeerden nog tussen te komen, maar zonder succes.

De hulpdiensten konden bij hun aankomsten slechts het overlijden van de vijf slachtoffers vaststellen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.