Fred Kerley snelt naar goud op 100 meter

De Amerikaan Fred Kerley heeft zaterdag goud veroverd op de 100 meter bij de mannen op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene.

De 27-jarige Kerley zette 9.86 op de tabellen en was daarmee twee honderdsten sneller dan zijn landgenoot Marvin Bracy. Het brons was voor Trayvon Bromell (9.88), waardoor we een volledig Amerikaans podium kregen op het koningsnummer van dit WK.

De Jamaicaan Oblique Seville, eerder op de dag nog de snelste in de halve finales, greep met een vierde stek nipt naast het podium.

Kerley maakte de favorietenrol voor eigen publiek waar, maar toch was het een onthoofde finale in Eugene. Heel wat grote namen overleefden immers de halve finales niet. De Canadees Andre de Grasse, vorige zomer nog goed voor brons op de Spelen van Tokio, werd uitgeschakeld, net als voormalig wereldkampioen Yohan Blake en de Keniaan Ferdinand Omanyala, die vanwege visumproblemen pas in laatste instantie naar Oregon mocht afreizen. Olympisch kampioen Marcell Jacobs gaf na de reeksen geblesseerd forfait.