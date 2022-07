Het wordt zondag warm en zonnig met soms enkele hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 24 graden op de Hoge Venen en tussen 27 en 29 graden elders. De wind is meestal zwak uit oost tot noordoost, zo meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht verloopt rustig en veelal helder bij minima van 8 tot 16 graden en een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Maandag is het zonnig met wat hoge bewolking. Het wordt zeer warm met maxima van 30 graden in de Hoge Ardennen tot 35 of 36 graden vlakbij de Franse grens. De wind is zwak uit zuidoost of veranderlijke richtingen. Aan zee wordt de wind noordoostelijk in de namiddag waardoor daar het kwik blijft steken tussen 25 en 30 graden.