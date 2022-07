Na 15 uur onderhandelen uit elkaar zonder akkoord: regering raakt het niet eens over pensioenen

De top van de federale regering is zaterdagnacht rond middernacht zonder pensioenakkoord uiteen gegaan. Nochtans zaten de premier en vicepremiers al vanaf 9 uur ’s morgens onafgebroken samen. De onderhandelingen gaan zondag vanaf 9 uur verder.

De deadline van 21 juli begint nu wel heel nabij te komen. Na wekenlang vruchteloos overleggen is het premier Alexander De Croo (Open VLD) zaterdag nog steeds niet gelukt om een akkoord te vinden over de pensioenhervorming. Een hele dag heeft hij in de Wetstraat 16 samengezeten met zijn vicepremiers, pensioenminister Karine Lalieux en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker.

In een poging om een doorbraak te forceren heeft De Croo bilaterale gesprekken met de verschillende partijen gevoerd. Twee keer heeft hij hen allemaal gesproken, daarna hebben ze de voorstellen gezamenlijk besproken. Maar vooral de discussie over de voorwaarden om een minimumpensioen te krijgen, blijft moeilijk liggen.

De regering heeft dat minimumpensioen eerder opgetrokken naar 1.500 euro, maar nu is de vraag wie daarvoor in aanmerking komt. Daarbij staat PS aan de ene kant, die tien jaar werken voldoende vindt en ook gelijkgestelde periodes zoals ouderschapsverlof laat meetellen, tegenover de liberalen die twintig effectief gewerkte jaren voorstellen. Ook over de overgangsperiode om dat in te voeren is discussie.

De andere onderdelen waarover wordt onderhandeld, zijn de herinvoering van de pensioenbonus, het deeltijds pensioen en meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.