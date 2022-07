Duitsland en Spanje naar kwartfinales EK voetbal

Duitsland en Spanje hebben zich in de derde en laatste wedstrijd in groep B geplaatst voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap voor vrouwen.

Duitsland nam vlot de maat van Finland met 3-0 en eindigt met 9 punten op 9 eerste in groep B. Spanje had heel wat meer moeite met Denemarken en scoorde pas in minuut 89 de treffer die een 1-0 zege opleverde.

In groep A hadden Engeland en Oostenrijk zich al geplaatst ten nadele van Noorwegen en Noord-Ierland.

Spanje neemt het nu op tegen Engeland, Duitsland tegen Oostenrijk.

Frankrijk –?in de groep van België –?is ook al zeker van een plaats in de kwartfinales. De Red Flames kennen pas maandag, na de wedstrijd tegen Italië, hun lot.