Documenta-directrice stapt op na antisemitismerel

Sabine Schormann is opgestapt als directeur-generaal van Documenta, het kunstenfestival dat elke vijf jaar in het Duitse Kassel plaatsvindt. Schormann lag zwaar onder vuur omdat zij had toegelaten dat curatoren uit Indonesië een kunstwerk toonden dat antisemitisch was.

Zaterdagmiddag is het contract van de directrice van Documenta 15 vroegtijdig gestopt. Dat is in onderling overleg met de Raad van Bestuur gebeurd. Er werd al weken om het ontslag van Sabine Schormann (60) gevraagd. Zij had veel kritiek gekregen omdat ze de curatoren uit Indonesië de vrije hand had gegeven in de keuze van de werken voor het prestigieuze kunstenfestival in het Duitse Kassel. Zij hadden het kunstwerk ‘People’s Justice’ van het collectief Tarin Padi laten opstellen, een enorm doek waarop hier en daar antisemitische afbeeldingen staan. Het doek werd na enkele dagen weggehaald, maar de storm over Documenta 15 ging niet liggen. (DS 29 juni)

De minister van Cultuur, Claudia Roth (Groenen), meldde in de media dat zij de directrice had gewaarschuwd voor Ruangrupa, de groep curatoren van Documenta 15. Enkele leden hadden in het verleden hun sympathie getoond voor een actiegroep die Israël wilde boycotten en die door het Duitse parlement als ‘antisemitisch’ was bestempeld.

Het was de bedoeling dat een bemiddelaar van het Anne Franckinstituut met de kunstenaars over antisemitisme zou praten, maar die vage plannen werden nooit concreet. De directeur van het Anne Franckinstituut beklaagde zich in de Duitse media over het non-beleid van de Documenta-directie en hij trok zich op 6 juli terug als bemiddelaar. De bekende kunstenares Hito Steyerl haalde haar werk weg omdat ze niet tevreden was over de wijze waarop de directie met de antisemitismerel omging.

Schorman bleef de vrijheid van de kunstenaars verdedigen en zei in een recent interview dat ze vreesde dat kunstenaars zich in de toekomst geremd zouden voelen. Zij verschilde duidelijk van mening met de raad van Bestuur.

In een persbericht uitte de raad van Bestuur ‘haar diepe ontsteltenis dat er duidelijke antisemitische motieven te zien waren’ toen het vijfjaarlijkse kunstenfestival opende. De beslissing is er niet zonder slag of stoot gekomen. De Oberburgemeester van Kassel, die tevoren ook de vrijheid van de kunstenaars had verdedigd, bleef de directrice steunen.