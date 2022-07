Gent Jazz breekt publieksrecord met 42.000 toeschouwers

Op de Bijlokesite in Gent is zaterdag het festival Gent Jazz afgesloten. Na twee coronajaren is het festival met een recordopkomst van 42.000 toeschouwers zeer goed onthaald. ‘Het publiek was meer dan enthousiast’, zegt organisator Bertrand Flamang.

Van 7 tot 16 juli vond op de Bijlokesite opnieuw Gent Jazz plaats. Met klinkende namen als Agnes Obel, Sting en Van Morrison wist organisator Bertrand Flamand een sterke affiche in elkaar te steken.

Lees ook 15/07/2022 Gent Jazz ontvangt Sting met gezang en gejuich

Vooral het plezier van het publiek na twee moeilijke coronajaren deed Flamang plezier. ‘Het was enerzijds bevreemdend. Iedereen gaf terug een knuffel, men danste, omhelsde elkaar, feestte, ... Het publiek heeft de pandemie van zich laten afglijden. Er was geen betere verwelkoming dan dit.’

In 2021 was er wel een editie per bubbel, maar dat leverde niet dezelfde ervaring op. ‘Er was toen minder focus op de muziek’, vindt Flamang

Lees ook 11/07/2022 Archie Shepp brengt Gent Jazz in vervoering

Tot de hoogtepunten van dit jaar behoort volgens de organisator zeker Archie Shepp. ‘Dat was een van de hoogtepunten van de afgelopen 21 jaar, dit gaat zelfs dieper.’ Ook het optreden van Sting maakte volgens hem het wachten van drie jaar waard.

Flamang is ook trots op zijn programmatie van de voorbije jaren. ‘Wij hebben onder meer Melody Gardot en Agnes Obel als eerste op een Belgisch podium gepresenteerd.’