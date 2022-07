Gouverneur Louisiana niet langer welkom op Waalse feestdag

Waals minister-president Elio Di Rupo heeft de uitnodiging ingetrokken aan de gouverneur van Louisiana om samen de Waalse feestdag te vieren. De reden: de strengere wetten in de Amerikaanse staat tegen abortus.

Ter gelegenheid van de Waalse feestdag in september wordt steevast een Franstalige regio extra in de bloemetjes gezet. In 2020 was gekozen voor de Amerikaanse staat Louisiana (in Louisiana spreekt ongeveer 7 procent van de bevolking Frans, wat neerkomt op ongeveer 320.000 mensen) maar het coronavirus stak een stokje voor de gezamenlijke viering.

Niet getreurd, dit jaar zou de viering wel kunnen plaatsvinden met John Bel Edwards, de gouverneur van Louisiana, als eregast.

Maar Elio Di Rupo heeft die uitnodiging nu ingetrokken. Recent nam de zuidelijke staat, net als een dozijn andere staten, immers een strengere wet aan tegen abortus. Ook al wordt die wet nu betwist door lagere rechtbanken.

‘Het is ondenkbaar dat Wallonië iemand uitroept tot eregast wanneer die persoon vrouwen het fundamenteel recht op abortus ontzegt’, aldus Elio Di Rupo