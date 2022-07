Ivana Trump overleden na ongeval, volgens wetsdokter

Ivana Trump, de ex-vrouw van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, is overleden als gevolg van een ongeval. Ze liep verwondingen aan het bovenlichaam op die werden veroorzaakt door een stomp voorwerp. Dat heeft de verantwoordelijke wetsdokter gezegd, zonder verdere details te willen verstrekken.

De 73-jarige Ivana, geboren als Ivana Zelnickova in het toenmalige Tsjecho-Slowakije, werd dood aangetroffen in haar woning in Manhattan. Volgens mediaberichten had de politie van New York een noodoproep gekregen. Toen de politie ter plaatse kwam, was ze bewusteloos en reageerde ze niet meer.

Haar lichaam werd naar verluidt gevonden in de onmiddellijke nabijheid van een trap. Een criminele oorzaak wordt uitgesloten.

Ivana was de eerste vrouw van Donald Trump. Ze trouwden in 1977 en kregen samen drie kinderen - Ivanka, Eric en Donald Jr. - en tien kleinkinderen. In 1992 scheidde het stel. Die scheiding, die volgde op de veelbesproken affaire van Donald Trump met Marla Maples, met wie hij later trouwde, was voer voor de Amerikaanse roddelbladen. De rechter in New York oordeelde dat ’wrede en onmenselijke behandeling’ door Donald Trump voldoende reden was om het scheidingsverzoek van Ivana Trump goed te keuren.

Later trouwde Ivana nog twee keer. Voor haar huwelijk met Trump was ze een paar jaar met een Oostenrijker getrouwd, volgens haar biograaf vooral om de Oostenrijkse nationaliteit te verkrijgen.

‘Onze moeder was een ongelooflijke vrouw, een sterke onderneemster, een atlete van wereldklasse, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriend’, zo stond in een mededeling van de familie kort na haar overlijden. ‘Ivana Trump was een overlever. Ze ontvluchtte het communisme en omarmde dit land. Ze bracht haar kinderen doorzettingsvermogen, taaiheid, medeleven en vastberadenheid bij.’

De oud-president Donald Trump liet in een reactie weten dat hij Ivana zal herinneren als een ‘fantastische, prachtige en geweldige vrouw, die een goed en inspirerend leven leidde’.