Grote hitte verwacht: KMI kondigt code oranje af

Het KMI kondigt code oranje af voor de aankomende hitte. ‘Het wordt geen hittegolf, maar een hittemoment’, zegt weerman David Dehenauw. Plaatselijk is 40 graden niet uitgesloten, maar de kans is klein dat er records sneuvelen.

Het wordt de komende dagen heet, heter, heetst. Maandag al een beetje, dinsdag voluit.

Op basis van de laatste voorspellingen kondigt het KMI daarom een waarschuwing met code oranje af. ‘Zeg maar dieporanje’, zegt David Dehenauw, hoofd weersvoorspellingen van het KMI.

‘Voor code oranje moet de gemiddelde temperatuur over drie dagen minstens 32 graden zijn. Voor code rood in een provincie moet het één dag over een groot oppervlak van de provincie 40 graden zijn. Dat zien we momenteel niet in de weermodellen.’ Al bestaat de kans wel dat die mythische kaap ergens te lande overschreden wordt. ‘Het basisscenario is dat we ervan uitgaan dat het plaatselijk tot 38 of 39 graden wordt. Maar in de streek rond de West-Vlaamse en Henegouwse Franse grens is het niet uit te sluiten dat de 40 wordt gehaald. De kans is groter dat het niet gebeurt, maar is toch niet onbestaande’, zegt Dehenauw.

Tot nu toe is in ons land nog maar één keer sinds het begin van de waarnemingen een temperatuur van meer dan 40 graden gemeten. Op 25 juli 2019 steeg in Begijnendijk het kwik tot 41,8 graden: de warmste dag ooit in België. De kans is zeer klein dat het record sneuvelt, ook al waren er Britse en Amerikaanse weermodellen die wél waarschuwden voor een verschroeiende 44 graden in onze contreien. ‘Die modellen zijn ondertussen ook alweer wat bijgesteld. Maar het kan natuurlijk nog een beetje schommelen. Op drie dagen tijd is de gemiddelde foutenmarge ongeveer een graad.’

Gevoelstemperatuur

Niet dat het qua gevoelstemperatuur veel verschil zal uitmaken of de thermometer nu op 38 of op 40 graden blijft steken. ‘Zulke temperaturen van eind de dertig graden zullen in de toekomst door de klimaatverandering zeker vaker voorkomen’, zegt Dehenauw. ‘Vroeger was dat zeer uitzonderlijk. Het vorige hitterecord dateerde van 1947; dat zegt genoeg.’

Toch komt er geen hittegolf aan. De weerman spreekt over een ‘hittemoment’. ‘Voor een hittegolf moet het minstens 5 dagen warmer zijn dan 25 graden, waarvan 3 met meer dan 30 graden. Dat gaat nu niet gebeuren. Woensdag zakt de temperatuur terug naar 25 graden, en daar blijft hij ook tijdens het einde van de maand.’

Regelmatig drinken

Voor maandag geldt code oranje voor het hele land, met uitzondering van de kust en de provincies Luik en Namen. Dinsdag zal code oranje voor het hele land gelden.

Bij code oranje voor hitte zijn maatregelen noodzakelijk zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

In 2019 en 2020 kondigde het KMI code rood af wegens hitte. In de zomer van 2021 werden geen hittewaarschuwingen uitgestuurd.

De NMBS heeft voor dinsdag trouwens enkele treinritten geschrapt wegens de hitte.