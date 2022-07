Enkele parkwachters van het Thaise Khao Yai National Park voerden dinsdag een zenuwslopende reddingsoperatie uit. Ze probeerden een olifantenkalf uit een put te halen, maar even later kwam ook het leven van de moederolifant in gevaar. Gelukkig kende het voorval een goede afloop. Bekijk het in bovenstaande video.