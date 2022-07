Kernkabinet opnieuw samen voor pensioendossier

Voor het eerst sinds dinsdagavond zitten de topministers weer samen om het pensioendossier te bespreken.

Premier Alexander De Croo zit opnieuw samen met zijn vicepremiers en de PS-minister van pensioenen Karine Lalieux.

Dinsdagavond was het kernkabinet samengekomen zonder een akkoord te bereiken. De sfeer aan tafel was toen naar verluidt erg gespannen. Sindsdien zijn er enkel bilaterale gesprekken geweest, maar dus niet meer met iedereen rond de tafel.

Vandaag zouden de topministers zich buigen over een nieuw voorstel van de hand van het kabinet-De Croo

Het dossier zit al enkele weken vast en daarbij wordt nadrukkelijk de zwartepiet doorgeschoven naar de PS. Vanuit de federale regering wordt er volop ­gespind over Lalieux’ gebrek aan dossier­kennis ten opzichte van haar collega’s en ex-ministers van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD), Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Niemand ontkent de stugge houding van de PS, ook de Franstalige socialisten zelf niet. De PS heeft met de verhoging van de minimumpensioenen naar 1.500 euro al een belangrijke verkiezings­belofte ingelost en voelt er niet veel voor om de toegangsvoorwaarden tot dat minimumpensioen te streng te maken.

Een en ander drijft ook de Vlaamse socialisten van Vooruit tot wanhoop.

In principe is het nog altijd de bedoeling om voor volgende week donderdag te landen, zo gaf Lalieux eerder deze week zelf nog aan. Maar binnen de regering wordt ook daar al wat voorzichtiger over gecommuniceerd. Zo zou het kernkabinet misschien ook na 21 juli nog een weekend voort kunnen ­onderhandelen. Zelfs september wordt intussen al geopperd als ­ultieme deadline. Dan moet België de pensioenplannen voorleggen aan Europa, waar dan weer stevige budgetten aan vasthangen.

Lalieux zelf blijft er rustig bij. ‘Als mijn naam nu “madame non” wordt omdat ik de rechten van werknemers en arbeiders verdedig, dan zal ik die titel met trots dragen.’