Demir snoeit in subsidies zonnepaneelparken

De Vlaamse regering heeft het decreet klaar om de oversubsidiëring van grote zonneparken uit de wereld te helpen. De Raad van State moet nu helpen om te zorgen dat de regeling overeind blijft voor het Grondwettelijk Hof. Minister van Energie Zuhal Demir wil met de aanpak 1,2 miljard euro aan kosten voor groenestroomcertificaten uit de energiefactuur halen, tussen volgend jaar en 2032.

De regering wil de uitbetaling stopzetten voor zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs. Dat werd in februari al beslist en is nu in een decreet gegoten.

Volgens de Vlaamse regering hebben de investeerders in die zonneparken hun investering al lang terugverdiend.

‘We gaan overleggen met de adviesraden en gaan dan juridisch advies inwinnen bij de Raad van State’, zegt minister Zuhal Demir (N-VA). ‘We weten dat dit decreet wellicht juridisch zal worden aangevochten, al hoop ik van niet, dus is het belangrijk dat het staande blijft.’

Fernand Huts is een voorbeeld van een investeerder die door de beslissing geraakt wordt. En hij stapt inderdaad naar de rechtbank om dit decreet aan te vechten.

De kleine installaties van gezinnen blijven buiten schot in het decreet, belooft de minister. Zij zouden de maatregel wel moeten voelen in een dalende factuur.