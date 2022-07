VRT zegt schermgezichten ‘marktconform’ te betalen

700.000 euro bruto per jaar voor Tom Waes, minstens 500.000 euro voor Jeroen Meus en Philippe Geubels en 400.000 euro voor Niels Destadsbader. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De VRT zegt dat er foute cijfers circuleren en dat de omroep zijn schermgezichten marktconform betaalt.

Eerder raakte al bekend dat zes VRT-gezichten een exclusiviteitscontract van meer dan 300.000 euro per jaar hebben bij de omroep. Dat staat ook in het VRT- jaarverslag.

Volgens Het Laatste Nieuws is het best betaalde VRT-gezicht Tom Waes, goed voor 700.000 euro bruto per jaar. Voor andere bekende schermgezichten als Jeroen Meus, Ben Crabbé en Philippe Geubels gaat het volgen de krant om minstens 500.000 euro bruto en voor Niels Destadsbader om 400.000 euro. De verloning gebeurt aan de hand van exclusiviteitscontracten, volumedeals en consultancy-opdrachten.

Maar volgens VRT-CEO Frederik Delaplace betaalt de omroep marktconform en circuleren er cijfers die niet kloppen.

‘VRT heeft als opdracht een breed publiek te bereiken met straffe programma’s. Dat doen we onder meer door schermgezichten en radiostemmen in te zetten, unieke talenten die de Vlaming meenemen in die verhalen. VRT betaalt hen marktconform en is daar ook transparant over. Om privacy redenen gaan we niet in op precieze bedragen, ook al circuleren er cijfers die niet kloppen. De VRT-directie houdt bij alles wat contracten aangaat, rekening met de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en zet in haar schermgezichtenbeleid verjonging, vervrouwelijking en diversiteit centraal’, aldus Delaplace.