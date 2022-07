Man overleden na schietincident in Deurne

In het Antwerpse district Deurne is vrijdagavond een dode gevallen bij een schietincident op straat in de Van Cortbeemdelei, in de buurt van het Sportpaleis. Dat bevestigt de lokale politie. Het slachtoffer is een man, wellicht een Nederlander.

Volgens getuigen werden zeven schoten gelost. De politie was snel ter plaatse en stelde een perimeter in rond de plaats van het drama.

Er werd ook nazicht gedaan in de omgeving, maar voorlopig is er niemand opgepakt. De politie onderzoekt de zaak en zegt momenteel nog alle pistes open te houden. Of het een drugsgerelateerde misdaad is, is dus niet bekend.

Het zou mogelijk om Nederlandse verdachten gaan - volgens officieuze berichten reden ze weg met een wagen met een Nederlandse nummerplaat. Ook het slachtoffer zou een Nederlander zijn.