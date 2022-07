WK Atletiek: Belgen ontgoochelen op openingsdag

Onze Belgische delegatie heeft geen al te beste openingsdag achter de rug op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Vooral de lopers van de 4x400m gemengd ontgoochelden.

Het slechtste nieuws eerst: voor het eerst heeft onze gemengde 4x400m de finale van een internationaal kampioenschap niet gehaald.

Makkelijk was het niet, want in de reeks met de eerste zes landen van Tokio 2021 lootten ze daarenboven binnenbaan één, een nadeel door de scherpere bochten.Alexander Doom (45.89), Camille Laus (51.47), Christian Iguacel (47.31) en Helena Ponette (51.34)– in die volgorde – konden geen vuist maken: zevende (voorlaatste) in 3.16.01, hun persoonlijk record bedraagt 3.11.51. Dat was toen wel met onder meer Kevin Borlée of Naomi Van Den Broeck.

Kortom, gegokt en verloren. Doom: ‘Als je de serie zag, kon je je afvragen of we het misschien anders moesten aanpakken, maar je weet niet op voorhand wie andere landen opstellen.’

Waarom Kevin dan niet liep? Laus, de vriend van Kevin: ‘De coaches vertrouwden in vier mensen die een superseizoen lopen. Ze hebben zich zelden vergist.’

Jacques Borlée, een van de coaches: ‘Dit is een ontgoocheling, we hadden de lopers om ons te kwalificeren. Maar als een atleet 47 seconden loopt, wordt het moeilijk.’

Hij doelt op Iguacel. Iguacel: ‘Ik loop niet mijn beste koers maar moest eerst knokken tegen een Pool, dan bij een groepje proberen te komen, want anders gingen we sowieso niet door, en bekoop dat wat op het einde. Ik heb voor m’n plek gestreden maar in de laatste rechte lijn was het vechten tegen mezelf en de verzuring. Het was zeker niet m’n beste race maar ik moest proberen.’

Het goud in dit nummer ging uiteindelijk, weinig verrassend, naar de Dominicaanse Republiek. Nederland werd tweede.

Andere Belgen

Vanessa Sterckendries kwam niet in de buurt van de finale van het hamerslingeren. De meervoudige Belgische kampioene zorgde voor een primeur in de VS, door als eerste landgenote ooit deel te nemen aan het hamerslingeren op een groot kampioenschap. In groep B zette ze een degelijke 67m88 op de tabellen, waarmee ze onder haar Belgisch record van 69m91 bleef en ver van de kwalificatie voor de finale. In groep B werd onze landgenote dertiende, in de eindstand 24e.

Hoogspringer Thomas Carmoy ontgoochelde niet. Hij kon zich met zijn beste sprong van het seizoen (2,25m, zijn persoonlijk record bedraagt 2,28m) niet plaatsen voor de finale. De Henegouwer miste eerder al een poging op 2m21. Hij raakte bij zijn derde poging nog over 2m25, maar 2m28 bleek te hoog gegrepen. Hij mag echter tevreden terugblikken op zijn eerste WK bij de elite. ‘Ik ben over 2m25 gegaan en heb mijn beste sprong van het seizoen neergezet. Ik kan dus tevreden zijn. Ik had voordien gezegd dat ik me hier wou amuseren en ervaring opdoen, en dat is ook wat ik gedaan heb.’

De avondsessie werd meteen emotioneel voor Tim Van de Velde en Elise Vanderelst. Van de Velde kreeg af te rekenen met twee incidenten tijdens de 3.000m steeple en geraakte zo niet verder dan de laatste plaats.

Vanderelst had dan weer geen verklaring voor haar ondermaatse prestatie in de reeksen van de 1.500m. Onze 24-jarige landgenote wist al na de eerste reeks dat het een bijzonder moeilijk verhaal zou worden, want in 4:10.45 eindigde ze op de elfde plaats, terwijl enkel de top zes en de beste zes verliezende tijden van de drie reeksen naar de halve finales mochten. Ze bleef ook ver boven haar persoonlijk record (4:02.63), neergezet in 2021 in Firenze. Uiteindelijk bleek dat Vanderelst niet verder kwam dan een 35e plaats in de einduitslag, op een totaal van 42 deelnemers. ‘Ik begrijp dit niet. Ik heb er echt geen verklaring voor’, stamelde de Europese indoorkampioene van vorig jaar in het Poolse Torun in de mixed zone.

.