Zonnig en warm met hier en daar stapelwolken

We worden verwend met mooi zomerweer dit weekend. Maandag en dinsdag wordt het pas echt heet.

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar zaterdagochtend in het noorden en het noordoosten af. Elders is het zeer zonnig. In de namiddag ontwikkelen stapelwolken zich maar wordt het alsmaar zonniger vanuit het noorden en het westen.

De maxima liggen rond 20 of 21 graden op de Ardense toppen en aan zee, rond 24 of 25 graden in het centrum en kunnen oplopen tot 26 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI. De wind waait matig uit noord.

In de nacht van zaterdag op zondag is het rustig en helder of licht bewolkt met enkel wat hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 6 en 14 graden. De wind is meestal zwak uit oost tot noordoost.

Zondag is het warm en zonnig met hoogstens wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 24 en 26 graden in de Kuststreek en in de Ardennen en tussen 27 en 29 graden in de overige streken. Er staat een zwakke oosten­ tot noordoostenwind.

Maandag wordt het nog warmer met temperaturen tussen 29 en 31 graden in de Ardennen en tussen 32 en 34 graden in de andere streken. Het is zonnig met wat hoge bewolking. De wind is zwak uit zuid tot zuidoost.

Dinsdag, na een warme nacht, wordt het overdag erg warm met maxima tussen 32 en 35 graden in de Ardennen en tussen 34 en 38 graden in de andere streken en lokaal zelfs 39 graden. Het blijft zonnig met kans op enkele lokale onweersbuien in de nacht van dinsdag op woensdag. De wind is zwak tot matig uit zuidoost.

Woensdag koelt het af en is er kans op enkele buien.