Ook na dertien ritten blijft Lotto-Soudal zonder prijs achter.? Of het moest die voor de pineut van de dag zijn. Die ging naar ­Caleb Ewan.

Ik ben juist fier op mijn renners. We hadden een plan en dat waren ze perfect aan het uitvoeren.’ Nee, ceo John Lelangue ging in de straten van Saint-Etienne niet mee in de vraag of dit stilaan een problematische ...