Dinsdag Magnus Cort Nielsen in Megève, woensdag Jonas Vingegaard op de Col du Granon en nu Mads Pedersen in Saint-Étienne. Deze Tour is nu echt van de Denen.

?Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Denemarken drie keer wint in één en dezelfde Tour. Het gebeurde ook al in 1994 en in 1996 en daarenboven hadden de Vikingen dat jaar met Bjarne Riis ook hun ...