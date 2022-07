VN: Spanje moet vrouw compenseren voor ‘verloskundig geweld’ tijdens bevalling

Een vrouw die in Spanje zonder haar toestemming een vroegtijdige bevalling en een keizersnede onderging, werd onderworpen aan ‘verloskundig geweld’ en moet daarvoor door het land gecompenseerd worden.

Dat heeft de commissie voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (Cedaw) van de Verenigde Naties donderdag besloten.

In een ziekenhuis in het Noord-Spaanse Donostia is de vrouw, die niet bij naam werd genoemd, ‘verloskundig geweld’ aangedaan, toen zonder toestemming haar weeën werden ingeleid en vervolgens tegen haar wens in en zonder medische noodzaak een keizersnede werd uitgevoerd. De vrouw was 38 weken zwanger.

Tijdens de operatie was de vrouw vastgebonden, waardoor ze haar kind nadat het geboren was niet vast kon houden. Ook was haar man niet aanwezig bij de geboorte.

De keizersnede werd bovendien uitgevoerd door een groep medische assistenten die een opleiding volgden, onder toezicht van hun docenten. Voorafgaand aan de medische ingreep werd de vrouw tegen haar zin onderworpen aan meerdere vaginale onderzoeken.

Perceptie

Het slachtoffer hield volgens haar huisarts aan de gang van zaken een posttraumatische stressstoornis over. De vrouw bracht de zaak eerder in Spanje voor de rechter, maar die oordeelde dat het aan een arts is om te beslissen al dan niet een keizersnede uit te voeren en dat de psychische schade die ze had opgelopen slechts een kwestie van perceptie was.

Cedaw omschrijft verloskundig geweld als ‘een specifiek type geweld tegen vrouwen tijdens bevallingen in een instelling, waarvan is aangetoond dat het wijdverbreid en systematisch van aard is en ingebakken in de gezondheidsstelsels’.

‘Als artsen en verpleegkundigen alle toepasselijke normen en protocollen hadden gevolgd, zou het mogelijk zijn dat het slachtoffer op natuurlijke wijze zou zijn bevallen zonder al deze procedures te moeten doorlopen die haar lichamelijk en geestelijk getraumatiseerd hebben’, concludeert Cedaw.

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid wilde geen commentaar geven op deze specifieke zaak, maar liet aan persbureau Reuters weten dat een in mei goedgekeurd wetsontwerp in de toekomst goede bevallingspraktijken zou bevorderen door middel van een reeks nationale en internationale richtlijnen.