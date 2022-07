Stijgende cijfers, grote feesten? Steven Van Gucht en Geert Molenberghs geven advies

De coronacijfers gaan opnieuw de hoogte in. Het aantal besmettingen neemt fors toe, het aantal patiënten in de ziekenhuizen heeft de kaap van 2.000 overschreden. Moeten we voorzichtiger zijn, zeker nu er nog massa-evenementen op de zomeragenda staan? Steven Van Gucht en Geert Molenberghs geven duiding.

De voorbije zeven dagen toonden testen een stijging aan coronabesmettingen. Het waren er tussen 5 en 11 juli dagelijks gemiddeld 7.898, een toename met 26 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Ook werden gemiddeld dagelijks 157 mensen opgenomen in het ziekenhuis wegens de gevolgen van een besmetting. Dat cijfer steeg met 13 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Op de afdeling intensieve zorgen liggen net geen honderd patiënten.

‘Dat is een verdubbeling in vergelijking met een maand geleden’, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). ‘Toch biedt dat aantal ons perspectief. In de pieken van 2020 lagen er immers zo’n 1250 mensen op intensieve zorgen, een pak meer dus.’

Ook viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano maakt zich nog niet al te veel zorgen. ‘Het aantal coronabesmettingen stijgt al een paar weken, dat is niet nieuw. Voorlopig zien we dat nog niet echt aftoppen, al valt er wel al een vertraging in de stijging waar te nemen. Laten we hopen dat het komende dagen gaat stabiliseren, maar voorlopig verwachten we geen overbelasting van het zorgsysteem.’

Niet één schuldig festival

In andere landen gaan de cijfers overigens sneller de hoogte in dan in België. ‘Onze nationale incidentie (aantal besmettingen op 100.000 inwoners over een periode van veertien dagen, red.) ligt momenteel op 857’, zegt Molenberghs. ‘Dat ligt in veel andere landen een stuk hoger. Bijvoorbeeld op Cyprus met 4.500, Griekenland ook tegen de 2.000.’

En ook in de Belgische grensregio’s ligt de incidentie hoger. ‘In Luxemburg gaat het over 2.175, in de Oostkantons aan 1.500. In Nederland ligt de incidentie dan weer lager dan in ons land. Aangezien wij veel overloop hebben met onze noorderburen, is dat een goede zaak voor ons.’

Met de Tomorrowland-weekends en een tiendaagse Gentse Feesten voor de deur, rijst de vraag: wat met corona op en na dergelijke massa-evenementen? ‘Waar mensen samenkomen, gaan de cijfers omhoog. Zo eenvoudig is het’, stelt de biostatisticus. ‘Maar dat geldt voor alle duidelijkheid ook voor privéfeesten, wetenschappelijke congressen, internationale reizen, … Noem maar op. Er is opnieuw veel in beweging op alle vlakken. Het helpt niemand om met de vinger te wijzen naar één evenement.’

Tomorrowland Foto: BELGA

Mondmasker aan nà feesten

Heeft de oproep van Antwerps gouverneur Cathy Berx om weer meer mondmaskers te dragen dan geen enkel nut? Toch wel, zegt Molenberghs. ‘Maar niet terwíjl je staat te feesten. Je gaat ook niet dansen in een discotheek met een mondmasker, dus dat geldt ook voor festivals. Wel is het nuttig om de dag nadien even stil te staan bij wat je gaat doen wie je gaat zien. De kans bestaat dat je besmet raakte op een festival of evenement, wees dus extra alert voor ziektesymptomen. Afstand houden of een mondmasker dragen wanneer je op bezoek gaat bij je ouders of grootouders, is dan wel aangewezen.’

Viroloog Steven Van Gucht denkt er hetzelfde over. ‘We verwachten deze zomer geen overbelasting van het systeem, noch de cijfers noch de modellen wijzen daarop. Maar we gaan niet ontkennen dat er veel circulatie is van het coronavirus’, zegt hij. ‘Als je jezelf niet 100 procent voelt, laat je dan testen. Neem het zekere voor het onzekere. Knuffel de bomma niet als je van Tomorrowland komt.’

Van Gucht waarschuwt wel voor de zelftest. ‘Het is goed dat mensen zelf initiatief nemen om zich te testen, maar ik blijf het herhalen: zo’n zelftest heeft enkel waarde als die positief is. Een negatieve zelftest staat eigenlijk gelijk aan geen test. Dat was vroeger al zo en dat is vandaag nog steeds zo’, benadrukt de viroloog. ‘Een PCR-test die zegt dat je negatief bent, is wel betrouwbaar.’

Vooral ouderen op intensieve zorg

Geen mondmasker dus, tijdens de Gentse Feesten of Tomorrowland. ‘De helft van de mensen die nu op intensieve zorgen belanden zijn ouder dan 78 jaar. Dat is niet iedereen, maar het is wel duidelijk dat mensen met een zwakkere gezondheid kwetsbaarder zijn’, aldus Van Gucht.

‘Mocht ik iemand zijn met een zwakke gezondheid, dan zou ik wel een FFP2-mondmasker dragen tijdens massa-events. Die sluiten beter aan en beschermen goed, zelfs wanneer anderen geen masker dragen. Voor collectieve maatregelen is het nog geen tijd.’