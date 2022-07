Wordt het u in de stad te heet ’s nachts?

De komende week wordt het heet. Vooral in de steden is het dan ’s nachts lastiger slapen. Woont u in de stad en ziet u al op tegen de warme nachten? Hoe warm is het tijdens hittegolven al geweest in uw huis of appartement? En wat doet u om de komende warme nachten dragelijker te maken? Bent u van plan om komende week even uit de stad te trekken of uw kinderen te evacueren? Heeft u tips om het aangenamer te maken in de slaapkamer tijdens een tropische nacht? Laat het ons weten. Mail naar binnenland@standaard.be, met vermelding van uw naam, uw woonplaats en het telefoonnummer waarop we u dit weekend kunnen bereiken.