Als ik zuinig ben, ben ik dan ook gierig?

Niets is nog wat het was. Gedaan met het gedachteloos inladen van blauwe bessen, buffelmozzarella en kersen (hoe duur zijn die trouwens?). Als ik ze nog uit de rekken haal, zal het bewust gebeuren. Met een Marie Kondo-reflex in mijn achterhoofd: zal die bol kaas mijn leven echt mooier maken? Zal ik na het eten van die kersen blijer zijn? Zoiets. Ik besef dat ik lui ben, te lui om stil te staan bij wat ik waar koop. Na het werk nog snel langs de nachtsupermarkt, op zondag naar de Proxy, ach, en ik cultiveer een heleboel onnozele excuses, genre: een kom ramen, dat kost nu toch niet meer dan zelf koken? Think again, Lieve.