Vlaamse regering neigt naar bovengrondse Ventilus, maar beslist nog niet

De omstreden hoogspanningslijn Ventilus komt normaal gezien bovengronds te liggen. Een definitief fiat van de Vlaamse regering moet volgen na bijkomende gesprekken met de lokale burgemeesters over compenserende maatregelen.

De Vlaamse regering zat vandaag de hele dag samen voor de laatste ministerraad voor het reces. Op de agenda stond een hele reeks dossiers, maar veruit het belangrijkste daarvan is Ventilus, de hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de windmolenparken op zee met het hinterland moeten verbinden.

Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) en Open VLD willen die grotendeels bovengronds trekken, maar CD&V sputtert tegen onder invloed van de vele christendemocratische burgemeesters in de regio. Uit onderzoek blijkt dat de ondergrondse optie de kostprijs en de bouwtermijn ferm opdrijft en de efficiëntie doet afnemen.

Neigen naar bovengronds

De Vlaamse regering heeft nog geen definitieve beslissing genomen, maar neigt naar een bovengrondse oplossing. Wel verkreeg CD&V dat de beslissing pas definitief wordt na nieuwe gesprekken met de burgemeesters, op basis van het rapport van Guy Vloebergh, de intendant van het dossier die de Vlaamse regering aanstelde.

CD&V vroeg eerst nog bijkomend studiemateriaal, maar er komt geen bijkomend onderzoek dat een finale beslissing mogelijk nog lang zou kunnen uitstellen. De gesprekken zullen voornamelijk draaien rond flankerende maatregelen, zoals compensaties.

Lastig element daarbij is dat Vlaanderen voor bijvoorbeeld vergoedingen afhankelijk is van hoogspanningsbeheerder Elia, die afhankelijk is van federale spelregels en de federale regulator Creg. ‘Vlaanderen kan alleen maar vragen’, klinkt het bij de N-VA. Daar benadrukken ze ook dat het net de federale regering, met daarin CD&V, is die hamert op de snelle bouw van de lijn.