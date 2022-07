Veiligheidsscreenings binnen Defensie worden uitgebreid na incident Jürgen Conings

De ministerraad heeft deze namiddag beslist om ook kandidaat-burgers te gaan screenen bij Defensie. De beslissing werd genomen in de nasleep van de zaak-Jürgen Conings.

Tot nu toe werden enkel kandidaat-militairen gescreend. Maar op verzoek van Defensieminister Ludovine Dedonder (PS) komen daar voortaan ook kandidaat-burgers bij. Zo’n persoonlijk onderzoek vindt elke vijf jaar plaats. Een logische beslissing, vindt de minister, aangezien burgers en militairen bij Defensie een bevoorrechte toegang tot wapens hebben.

Daarvoor verwijst de regering expliciet naar Jürgen Conings. De militair wist wapens uit het depot van de kazerne te ontvreemden, nadat hij viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) had bedreigd. Conings was een tijd vermist, maar werd uiteindelijk dood teruggevonden.

‘Het is slechts een van de maatregelen die ik heb genomen in het kader van het actieplan extremisme dat binnen Defensie werd ontwikkeld’, zegt Dedonder. Zo belooft ze ook een nieuw normen- en waardenkader en betere toegang tot psychologische hulpverlening. ‘Voor extremisme is geen plaats binnen Defensie’, zegt ze. De nieuwe screeningsprocedures worden nu voorgelegd aan de Raad van State. De eerste screenings komen er een maand nadat de wet ingevoerd wordt.