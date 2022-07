Verschillende bosbranden teisteren Europa en Marokko

De aanhoudende hitte eist zijn tol. In veel Europese landen en in Marokko blijven bosbranden opduiken en schade aanrichten. De aanhoudende hitte draagt bij aan de kans op nieuwe bosbranden. Wij geven hier alvast een overzicht.

Frankrijk

Sinds dinsdag is door twee bosbranden in Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, meer dan 7.300 hectare bos in vlammen opgegaan. Een van de twee branden was in Landiras, ten zuiden van Bordeaux, waar 4.200 hectare verloren is gegaan. De tweede brand was dichtbij Dune du Pilat, de hoogste zandduin van Europa langs de Atlantische kust, waar 3.100 hectare in rook opging. Ongeveer tienduizend mensen werden al geëvacueerd. ‘De situatie is nog steeds ongunstig’, kondigde de prefectuur van Gironde aan. De branden zijn nog niet onder controle en de hitte zal blijven aanhouden, met temperaturen tot 40 graden Celsius.

Donderdagnamiddag ontstond een andere brand in de buurt van Avignon door een passerende goederentrein. Dit resulteerde in de verwoesting van 300 hectare. Deze brand is intussen al geblust. Een andere bosbrand die donderdag ontstond in de buurt van Tarascon in het zuidoosten van het land, veroorzaakte een verlies van minstens 1.000 hectare natuur, maar is al gestabiliseerd.

Griekenland

Op het eiland Samos in Griekenland is woensdagnamiddag een bosbrand ontstaan. Bij een poging de brand onder controle te krijgen, stortte een helikopter met vier inzittenden neer in de Egeïsche Zee. Hierbij kwamen twee mensen om het leven. Een persoon is nog vermist. De piloot is in kritieke toestand. Donderdag is opnieuw een grote bosbrand ontstaan, die nog steeds niet onder controle is.

Italië

In het Italiaanse Zuid-Tirol is er vandaag een brand uitgebroken in een populair wandelgebied. Brandweerlieden werkten de hele nacht door om het onder controle te krijgen. In de gemeente Nago Torbole, aan de noordkant van het Gardameer, zijn verschillende kleinere branden ontstaan. Dit jaar waren er al 40 geregistreerde bosbranden in Italië. Een kwart hiervan zou ontstaan zijn door sigarettenpeuken. De Italiaanse autoriteiten roepen op tot voorzichtigheid.

Kroatië

In Kroatië ontstonden drie grote bosbranden rond Zadar en Sibenek aan de Adriatische kust. In Zaton werden ongeveer twintig huizen verwoest. Ongeveer 3000 hectare bos is in gevaar zolang de branden niet onder controle zijn.

Marokko

Sinds woensdag teisteren hevige bosbranden het noorden van Marokko. Meer specifiek gaat het over de provincies Larache, Ouezzane, Tétouan en Taza, waar naar schatting al zo’n 1.600 hectare bos in rook is opgegaan. Een persoon is om het leven gekomen en ongeveer 1.800 gezinnen zijn geëvacueerd, meldt het Franse persagentschap AFP. Een brand is geblust en een andere is onder controle in Larache, lieten de plaatselijke autoriteiten weten. De hittegolf en de droogte in Marokko blijven aanhouden met temperaturen tot 45 graden Celsius.

Portugal

In Portugal ontstonden elf grote bosbranden. De meest verontrustende brand is in de buurt van de stad Pombal. Sinds zaterdag is er al bijna 100 vierkante kilometer bos verloren gegaan. Minstens 130 mensen raakten gewond en een persoon overleed. Ook in de buurt van Faro, de hoofdstad van de toeristische regio Algarve in het zuiden woeden er branden. In Portugal heerst een hittegolf met temperaturen tot 45 graden Celsius. Sinds het begin van het jaar is in het land er al meer dan 30.000 hectare land verbrand.

Spanje

In de regio Extremadura in het westen van Spanje is deze week al meer dan 4.000 hectare land verloren gegaan. Meer dan 400 inwoners werden geëvacueerd. Donderdagmiddag is er een nieuwe brand ontstaan, die het nationaal park Monfragüe, een beschermd natuurgebied, bedreigt. De brand heeft zich verspreid is overgeslagen naar de provincie Salamanca in de regio Castilië en Léon. Hier werden 49 kinderen uit een zomerkamp geëvacueerd.

Turkije

Op het zuidwestelijke schiereiland Datça in Turkije ontstond woensdagnacht een brand. Deze was uitgebroken in een elektrische transformator. Duizenden mensen werden geëvacueerd. De minister van Land- en Bosbouw liet weten dat de brand donderdag onder controle was gebracht. Volgens de Turkse autoriteit voor rampenbestrijding werden 450 huizen en 3.530 mensen geëvacueerd. Hierbij werd 728 hectare land getroffen. De minister van Volksgezondheid, Fahrettin Koca, zei dat 19 mensen gewond zijn geraakt en negen van hen donderdagochtend nog behandeld werden. Een andere brand die uitbrak in de Egeïsche badplaats Çesme was donderdagochtend onder controle, aldus de bosbouwautoriteit.