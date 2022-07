Vlaggen, glitterjurkjes en spierballen: Tomorrowland laat Boom weer bonken

Voor de bezoekers van Tomorrowland was het wel erg lang wachten op ‘morgen’. Na twee festivalloze coronazomers mag het feest van de knoppendraaiers weer losbranden.

Het is vaste prik op Tomorrowland: bij elke nieuwe editie staat er zich vrijdag op het middaguur een horde nieuwsgierige bezoekers te verdringen aan de festivalpoorten. Zij willen als eersten het nieuwe design van de Main Stage aanschouwen en – nog veel belangrijker – er een selfie bij maken. Na twee jaar gedwongen afwezigheid door corona leek die drang nog groter. DJ Jamie Jones, die het festival aan het hoofdpodium mocht aftrappen, kreeg zijn publiek haast gratis en voor niets.

De vijf podia die tegelijk met het hoofdpodium startten hadden het minder onder de markt. In de Rave Cave, traditioneel het kleinste van de 14 podia op het terrein, duwde dj Gaspard op ‘play’ voor een lege dansvloer. Hadden de bassen van Polo & Pans ‘Gengis’ niet weerklonken uit de piepkleine booth onder een bakstenen bruggetje, dan wandelde je er zo voorbij. Maar Gaspard – een Sint-Niklase dj die op Tomorrowland zowaar zijn vuurdoop beleefde – had ook een achttal vrienden opgetrommeld, en hun gejoel lokte onverwacht veel volk naar zijn set. Het eerste sprookje van Tomorrowland werd al geschreven.

Ook Joao Cruciol (27), pas aangekomen op het festival, besloot zijn benen voor het eerst te strekken in de Rave Cave. ‘Ik was op weg naar de Main Stage, maar de muziek stond me hier aan’, zegt Cruciol terwijl hij zijn Braziliaanse vlag over zijn schouders drapeert. ‘Dus ik dacht: waarom begin ik hier al niet met feesten? Ik had al veel over Tomorrowland gehoord, en ik dacht dat alles hier gigantisch zou zijn. Maar het is geweldig dat ze hier ook zulke kleine podia hebben. Dat toont dat ze aan elk detail denken.’

Het moet niet altijd Nick Cave zijn: de Rave Cave. Foto: Koen Bauters

De organisatoren hebben er alleszins tijd voor gehad. In 2020 moesten ze last minute de stekker uit Tomorrowland Winter trekken door de opmars van het coronavirus. Later sneuvelden ook de twee geplande zomerweekends. In 2021 herhaalde dat scenario zich. Al die tijd bleef de organisatie echter hopen op een comeback. Vandaar dat het festival in 2022 liefst drie weekends beslaat, goed voor 600.000 toeschouwers – dat moet de economische verliezen van de coronajaren deels goed maken.

Volgens woordvoerster Debby Wilmsen hebben de ‘People of Tomorrow’ even hard uitgekeken naar de terugkeer van het festival. ‘We hebben gemerkt dat de meesten die een ticket kochten in 2020 dat ook gehouden hebben tot deze editie. Voor dit eerste weekend hebben we dit jaar nog nieuwe tickets op de markt gebracht, en ook die waren snel de deur uit.’

Parc Güell

Daarbij waren ook flink wat buitenlanders die op hete kolen zaten. ‘Wij dromen al van Tomorrowland sinds we nog op de middelbare school zaten’, zeggen Adam O’Leary (28) en Karen Barrientos (28). Het Amerikaans-Mexicaanse koppel staat zich te vergapen aan de Main Stage, die er dit jaar uitziet als een futuristische versie van een Griekse tempel. ‘Pas in 2019 hadden we voldoende tijd en geld om de reis te maken, en we zijn meteen verliefd geworden op het festival. Er hangt hier een speciale energie: zodra je een voet op het terrein zet, is iedereen hier je beste vriend. Dat heb je niet op andere festivals.’

O’Leary beschrijft zijn liefde voor Tomorrowland als ‘mijn godsdienst’. ‘Na die eerste editie hadden we ons voorgenomen om elk jaar te komen, maar in 2020 en 2021 ging dat dus niet. Voor mij voelt het alsof ik na twee jaar eindelijk weer Kerstmis mag vieren. En voorlopig overtreft het mijn beste verwachtingen.’

Karen Barrientos en Adam O’Leary: ‘Er hangt hier een speciale energie.’ Foto: Koen Bauters

Nochtans is er ook na twee jaar afwezigheid niet veel veranderd op Tomorrowland. Aan het hoofdpodium is een indrukwekkende mozaïektrap aangelegd die De Schorre een beetje doet lijken op Parc Güell in Barcelona. De fauna die ronddartelt op het provinciaal domein heeft ook niets van zijn kleurenpracht verloren. Getatoeëerde bonken pronken met hun spierballen. Vrouwen flaneren in flinterdunne glitterjurkjes. Eén meisje danst rond met een diadeem waar twee penissen op gemonteerd zijn. Zelfs de bindteksten van de MC’s voelen vertrouwd aan. ‘We are the legion of hope, we can change the world!’, klinkt het tijdens de set van Yves De Ruyter. En hoe dan? ‘You have to put your hands up and party!’ Soms kan het simpel zijn.