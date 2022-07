Vliegtuigje neergestort in Brugge: ‘Half mirakel dat hier geen zwaardere tol is’

In de Brugse deelgemeente Sint-Andries is vrijdagmiddag een vliegtuigje neergestort. De piloot gebruikte zijn noodparachute.

Op beelden is te zien hoe een vliegtuigje boven het Brugse neerkomt in een woonwijk. Het komt relatief zacht neer doordat een parachute aan de staart de val remt. Daarna stapt de piloot uit de cockpit. Hij zou lichtgewond zijn.

Het is nog onduidelijk of het gaat om een crash of een harde noodlanding. De omstandigheden van het ongeval zijn voer voor onderzoek. Volgens Nieuwsblad kampte het vliegtuig met technische mankementen.

Ervaren piloot

Volgens de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel kwam de koepel van het vliegtuigje los tijdens de vlucht. ‘Dat kunnen wij afleiden uit beelden die we ontvangen’, zegt Van Nuffel. ‘De piloot verloor de controle over de stuurknuppel en liet zijn parachute loskomen, maar kon gecontroleerd neerkomen. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat er hier geen zwaardere tol is, mag misschien wel een half mirakel genoemd worden.’

Volgens Aero Club Brugge, waarvan de betrokken piloot lid is, heeft de ervaring van de man hem gered. De man zou al jarenlang lezingen geven over veilig vliegen en is ook monitor en examinator.