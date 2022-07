Er passeerden deze week alweer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘De Croo is een aardige vent, maar hij is even nuttig als een emmer warm speeksel.’

Voor de lobbyisten van Uber was Alexander De Croo als vicepremier van geen nut voor hun lobbymachine, zo blijkt uit de Uber Files waarover onder meer De Tijd berichtte.

‘We hebben onze werknemers niet gedumpt, we hebben het uitgemaakt.’

Tim Van Aelst stopt met zijn productiehuis Shelter, maar wil niet gezegd hebben dat hij mensen zal ontslaan. (in De Standaard)

‘De ene mens kent mij van de koers, de andere van mijn bordeel.’

De Zwitser Beat Breu (64), ooit winnaar van een Tourrit naar Alpe d’Huez, vertelt in Het Nieuwsblad dat hij na zijn hoogdagen in het wielrennen nog andere carrières uitbouwde, zoals bordeelhouder, conferencier en circusdirecteur.

‘Luc De Vos speelde vaak de landloper-clown omdat dat van hem werd verwacht, terwijl hij in werkelijkheid Engelse literatuur las en De Standaard.’

Wim De Bock vertelt in De Gentenaar over zijn vriendschap met Luc De Vos, en weet het zeker: landlopers-clowns lezen niet De Standaard.

‘In De Standaard schrijft men vandaag “wit” in plaats van “blank”. Zouden wij zo wit zijn als het porselein hier op tafel, we waren doodziek.’

(Mia Doornaert in Knack). En als we zo blank waren als de straten na een overstroming, we waren verdronken.

‘Ik denk er niet aan om spelers van Anderlecht te halen. Ik wil mijn ex-club geen schade toebrengen.’

Oké, dit citaat van Vincent Kompany dateert al van eind juni, maar we halen het even aan want wat lazen we deze week in Het Nieuwsblad? ‘Josh Cullen verlaat Anderlecht en trekt naar het Burnley van Vincent Kompany’.

‘Ik heb het gevoel dat we altijd samen zullen blijven, in goede en slechte tijden.’

Ook dit is een citaat van Vincent Kompany eind juni. Maar als hij hierover evenveel woord houdt als over het weghalen van spelers bij Anderlecht, zullen we die ‘altijd’ ook maar met een flinke korrel zout nemen. (in Het Nieuwsblad)

‘We aten al vitello tonnato bij drie verschillende Italianen. Ik noem dat “het gerecht van de nakende vrede”.’

Open VLD-voorzitter Patrick Lachaert vertelt in De Standaard dat hij regelmatig iets gaat eten met zijn PS-collega Paul Magnette. Dat ‘iets’ is meestal een combinatie van kalfsvlees en tonijn.

‘Staatsgrepen kosten veel werk. Dat kan ik weten, want ik heb geholpen bij meerdere.’

Voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton weet waarom de aanval op het Capitool geen staatsgreep was (op CNN).

‘Misschien gaat Radja nu ook een beetje beter zijn best doen en wat beter presteren.’

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens hoopt dat de komst van Toby Alderweireld het niveau van zijn ploeg naar boven trekt.

‘We tonen films die destijds door te weinig mensen zijn gezien. Denk maar aan La meglio gioventù.’

Walter Vander Cruysse van de Gentse Studio Scoop vist de Italiaanse klassieker La meglio gioventù nog eens op. Maar, door te weinig mensen gezien? Die film liep er van november 2003 tot maart 2005; dat is bijna anderhalf jaar, en met 38.321 toeschouwers is het ook de bestbezochte film in de geschiedenis van de Skoop.

‘Ik ben allang fan van Niels, maar ik moest dat verstoppen toen ik nog bij Studio Brussel werkte.’

Dat ze evenveel wil verdienen als Niels Destadsbader verstopt Siska Schoeters dan weer niet. De twee presenteren deze zomer zes weken lang de Zomerhit-shows. (in Het Nieuwsblad)

‘De sfeer in de regering is momenteel goed.’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) antwoordt lachend op een vraag terwijl hij aan de leugendetector hangt.

‘Al jaren smeer ik wat vaseline aan de rechterdoelpaal. Soms smeer ik wat aan mijn handschoenen, vandaar.’

Nicky Evrard, doelvrouw van de Red Flames, legt uit met welk bijgeloof ze de strafschop van de IJsland kon pakken. De wedstrijd eindigde op 1-1.

‘En dat allemaal dankzij twee schattige kleine tepels.’

De Britse actrice Florence Pugh zet mannen die ‘vulgaire opmerkingen’ over haar doorzichtige jurk maakten op hun plaats.