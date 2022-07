Voormalige uitbaatster kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje blijft in de cel

Davina V., de vrouw die de crèche ‘t Sloeberhuisje uitbaatte in Mariakerke, blijft in de cel. Dat heeft de Gentse raadkamer vrijdag beslist. Een meisje van zes maanden oud raakte er levensgevaarlijk verwond en overleed later in het ziekenhuis.

Davina V. werd in februari in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding, maar toen vrijgelaten onder voorwaarden. Begin juni werd ze aangehouden voor onder meer verwaarlozing. Volgens het parket werd ze aangehouden voor onder meer verwaarlozing, op basis van nieuwe elementen uit het onderzoek. De Gentse raadkamer heeft vrijdag beslist dat ze in de cel moet blijven.

Davina V., de 36-jarige uitbaatster van kindercrèche ’t Sloeberhuisje in Mariakerke, kwam in het vizier van het gerecht, nadat een baby van zes maanden in februari overleed aan het shakenbabysyndroom na een incident in de crèche. Haar vader, die tewerkgesteld was in het kinderdagverblijf, werd opgepakt en in verdenking gesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden.

Het UZ Gent had donderdagochtend 17 februari het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke. Op vrijdag 18 februari overleed de baby aan de verwondingen.

Politieke splijtzwam

Toenmalig Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) werd na het dodelijke incident fel bekritiseerd voor zijn lakse houding in het dossier kinderopvang. ’t Sloeberhuisje bleek al op een zwarte lijst te staan, maar kon ongestoord zijn gang blijven gaan. De affaire bleef Beke, die uiteindelijk ontslag nam na een desastreuze peiling, achtervolgen. In de nasleep verscheen ook een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen, waaruit bleek dat de grootste knelpunten zich bij het agentschap Opgroeien bevonden.