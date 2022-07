Podcast | Waarom in West-Europa alleen België de leugendetector vertrouwt

De leugendetector: een omstreden toestel dat in geen enkel West-Europees land gebruikt wordt in gerechtelijke procedures. Behalve… in België. Waarom doet ons land dat? En wat is er zo controversieel aan de leugendetector?





We praten erover met wetenschapsredacteur Dries De Smet en met Mark Eeckhaut, onze gerechtsjournalist die trouwens zelf ook eens aan de leugendetector heeft gehangen.

