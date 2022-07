Ex-journaliste Hadja Lahbib wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Hadja Lahbib (52), ex-buitenlandjournaliste bij de RTBF, wordt de verrassende nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Ze vervangt Sophie Wilmès (MR) die uit de regering stapte om voor haar zieke man te zorgen.

Tijdens de persconferentie op het MR-hoofdkwartier toverde voorzitter Georges-Louis Bouchez vanmorgen een verrassende naam uit zijn hoed met ex-journaliste Hadja Lahbib.

Lahbib is van Algerijnse afkomst en is geboren in Boussu, een gemeente vlakbij Bergen. Maar ze woont vandaag in Schaarbeek en haar loopbaan speelde zich vooral af in Brussel. Ze studeerde journalistiek aan de ULB en ging al snel aan de slag bij de Franstalige openbare omroep. Ze was ook lang buitenlandjournaliste, onder meer gespecialiseerd in Afghanistan en het Midden-Oosten. Ze presenteerde ook verschillende programma’s op de RTBF waaronder ook het journaal. Vorig jaar werd ze door de Brusselse regering nog aangesteld om de kandidatuur van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030 voor te ­bereiden.

Bouchez moest op zoek naar opvolging nadat de huidige minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) donderdag haar definitieve afscheid uit de regering aankondigde. Ze zette in april al tijdelijk een stap terug nadat er een agressieve hersenkanker was vastgesteld bij haar echtgenoot. ‘De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden, die ik aan zijn zijde en die van onze kinderen wil voeren’, liet Wilmès gisteren weten. ‘Mijn huidige taken binnen de regering laten dat niet toe.’

• Wilmès verlaat Vivaldi definitief om voor zieke man te zorgen

Wilmès neemt voor alle duidelijkheid nog geen afstand van het politieke toneel. Ze wordt nu federaal parlementslid en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kondigde al aan dat ze in 2024 in Brussel de lijst zal trekken.

Verrassende keuze

Bouchez benadrukte op de persconferentie dat Lahbib zijn ‘eerste en enige keuze’ was. Vooral voor Alexia Bertrand (43), de huidige MR-fractieleider in het Brussels parlement, moet dat hard aankomen. Zij werd het meest getipt als opvolger en was ook ambitieus. Ze was ook kabinetschef algemeen beleid van Didier Reynders toen die Buitenlandse Zaken onder zijn hoede had.

Maar Bouchez kiest met Lahbib dus voor de verrassing. ‘Ze heeft misschien geen grote politieke voorkennis maar ze is zeker diegene met de meeste kennis van het beleidsdomein’, benadrukte hij op de persconferentie. Hij noemde haar de beste keuze, ‘zowel voor de partij als voor het land’. Zelf benadrukte Lahbib dat ze ‘vanaf vandaag de eer heeft om het gezicht van België in het buitenland te zijn’. ‘Ik zal onze waarden en democratische principes, die vandaag meer dan ooit bedreigd zijn, verdedigen.’ Lahbib legt vandaag meteen de eed af bij de koning.

Vicepremier Clarinval

Hoe dan ook moesten de taken binnen de regering dringend wat herschikt worden. MR-minister David Clarinval fungeerde vandaag al als vicepremier voor MR in plaats van Wilmès. Hij zal die taak blijven vervullen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) is dan weer binnenkort verlost van de bevoegdheid Buitenlandse Zaken die hij zelf overnam van Wilmès. De combinatie met het premierschap werd almaar moeilijker, zeker in deze internationaal turbulente tijden.