Atlete Paulien Couckuyt uit quarantaine: Belgische selectie WK is gered

Paulien Couckuyt heeft negatief getest op het coronavirus, waardoor ze kan aansluiten bij de Belgische selectie in het Amerikaanse Eugene. Daar gaan vrijdag de wereld­kampioen­schappen atletiek van start.

Woensdag raakte bekend dat de specialiste op de 400 meter horden, net als marathonman Thomas De Bock, vanwege een eerdere positieve coronatest was moeten achterblijven in het Californische Irvine, waar Team Belgium op stage was vooraleer af te zakken naar Eugene. Om die laatste verplaatsing te maken, is er een negatieve coronatest nodig.

Doordat Couckuyt nu negatief getest heeft, kan ze aantreden in de reeksen van de 400 meter horden, die dinsdag op het programma staan. Later volgt ook nog de aflossing.

De Bock wacht nog steeds op een negatief testresultaat en de vrees bestaat dus dat de marathon van zondag voor hem te vroeg zal komen.