Dries Van Langenhove en zes andere leden Schild & Vrienden naar rechtbank voor aanzetten tot haat

Kamerlid Dries Van Langenhove moet samen met zes andere leden van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden voor de correctionele rechtbank verschijnen, dat heeft de raadkamer in Gent vrijdag beslist.

Vijf andere leden van Schild & Vrienden die voor de raadkamer moesten verschijnen, kregen opschorting en moeten dus niet naar de rechtbank. Van Langenhove laat in een eerste reactie weten dat hij de beschikking van de raadkamer nog niet ontvangen heeft en voorlopig daarom niet op de doorverwijzing wil reageren.

Wat ging hieraan vooraf?

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Vorig jaar hief de plenaire vergadering van het federaal parlement de onschendbaarheid van Kamerlid Van Langenhove op.

Zelf heeft Dries Van Langenhove de beschuldigingen altijd ontkend en gezegd dat hij hoopte op een buitenvervolgingstelling. Zijn advocaat Hans Rieder betwistte de tenlasteleggingen voor de raadkamer met procedurele elementen. Ook de meeste andere leden van Schild & Vrienden vroegen om de buitenvervolgingstelling, omdat ze meenden dat er geen strafbare feiten waren.

Het openbaar ministerie gaf in de Raadkamer een negatief advies voor de gevraagde opschorting. ‘Het leek me dat de verdachten iets te nadrukkelijk de woorden mop, grap, of zwarte humor in de mond namen. Ze situeren het op het niveau van misplaatste moppen en stellen dat ze nu ouder en wijzer geworden zijn, maar volgens ons gaat het om een hiërarchische vereniging die op heel grote schaal een racistisch en discriminerend discours hanteert’, zei Jos Vander Velpen, advocaat van de burgerlijke partij Liga voor Mensenrechten.

Donderdag kwamen er meer details over dat discours, op basis van een analyse van een door het parket aangestelde IT-expert. De speurders zijn erin geslaagd om 65.638 berichten op Discord en 6.111 berichten op Facebook te recupereren. ‘5.870 daarvan zijn volgens een taalkundige analyse racistisch, seksistisch of verbaal agressief. Volgens diezelfde analyse spant Dries Van Langenhove de kroon als het gaat om ‘giftige berichten’’, schrijven de kranten. ‘In een ranglijst van de S&V-leden die het taalkundige rapport bevat, staat Van Langenhove qua aantal beledigende berichten op één in de Facebookgroep en staat hij ook nog eens op de zesde plaats met een ander profiel. In de Discord-groepen staat hij op de tweede plaats.’

Uit het onderzoek blijk ook dat Van Langenhove de opdracht gaf tot het maken van haatdragende spotprenten, zogenaamde memes, hoewel hij dat eerder ontkende.