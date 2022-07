Tijdens een excursie in Cardigan Bay, voor de kust van Wales, maakten enkele toeristen een unieke belevenis mee. Ze waren op weg om zeehonden te spotten toen een voshaai plots meermaals uit het water sprong. ‘We zien hier vaak dolfijnen, omdat zij naar het oppervlak moeten komen voor zuurstof, maar een voshaai komen we zelden tegen’, aldus gids Tony.

Volgens ‘The wildlife trust’, een Britse organisatie die zo’n 2.300 natuurreservaten beheert, migreren voshaaien in de zomer en trekken ze daarbij door Britse wateren. Voshaaien zijn ongevaarlijk voor de mens en kunnen tot 340 kilogram wegen en zo’n zes meter lang worden. Deze haaien worden door de ‘International union for conservation of nature’ als kwetsbaar beschouwd.