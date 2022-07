Chocolade vloeit weer in fabriek Wieze van Barry Callebaut vanaf begin augustus

Barry Callebaut zal de chocoladefabriek in Wieze begin augustus in fases opstarten. De fabriek was gesloten nadat er een salmonellabesmetting was vastgesteld. De installaties moesten grondig gereinigd worden.

‘Vandaag kunnen we aankondigen dat de opkuis van de door salmonella geïmpacteerde chocolade en het reinigen van onze installaties voorspoedig verloopt. Als gevolg van onze inspanningen, zullen we de eerste lijnen van onze chocoladefabriek in Wieze weer kunnen opstarten begin augustus’, zo meldt Korneel Warlop, woordvoerder van Barry Callebaut, in een persbericht.

De opstart zal geleidelijk gebeuren. Pas na enkele weken zal de fabriek opnieuw op volle capaciteit draaien. De omvang van de reinigingsoperatie is ‘ongezien’ aldus de woordvoerder. Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld, met 24 productielijnen en tien ‘opvormlijnen’.

‘In totaal moet er meer dan 30 kilometer aan pijpleiding gereinigd worden. We hebben ook 120 opslagtanks - elk goed voor 20 ton aan vloeibare chocolade - die manueel geledigd, gereinigd en ontsmet worden. Meer dan 200 pompen, verbindingsstukken, kleppen enzovoorts moeten allemaal gereinigd, gedesinfecteerd en gecontroleerd worden’, aldus Warlop.

Eind juni had het bedrijf gemeld dat de productie in Wieze stilgelegd werd na de ontdekking van de besmetting in een productielot.