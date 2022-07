Kamer trekt defensiebudget met 10 miljard euro op

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de militaire programmawet, die het budget van Defensie tot 2030 met ruim 10 miljard euro optrekt.

Het politieke jaar loopt ten einde. De parlementen zetten dan traditiegetrouw de eindsprint in om een aantal dossiers af te handelen en stemmingen door te voeren.

Op federaal niveau werd donderdag 10 miljard euro extra investeringen in Defensie goedgekeurd. Ons land investeerde de afgelopen jaren amper iets meer dan 1,1 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie, terwijl de Navo-norm op 2 procent ligt. Met de bijkomende 10 miljard euro komen de uitgaven in 2030 op 1,54 procent van het bbp. De inhaaloperatie van het Belgische leger zal zich onder meer vertalen naar extra personeel, vier nieuw helikopters en drie transportvliegtuigen.

De beslissing om het budget op te trekken dateert nog van voor de Russische invasie in Oekraïne. Premier Alexander De Croo kondigde al aan dat België tegen 2035 2 procent van het bbp in Defensie zal investeren. De militaire programmawet werd donderdagavond goedgekeurd in de Kamer met steun van de meerderheidspartijen. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich, de PVDA stemde tegen.