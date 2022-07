Vrijdag vrij zonnig en aangenaam warm met hier en daar stapelwolken

Het is vrijdag eerst vrij zonnig met enkele hoge wolkenvelden en in de Ardennen wat lage bewolking. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken in Laag- en Midden-België, terwijl het overwegend zonnig blijft aan zee en in Hoog-België, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 20 à 21 graden aan zee en in de Hoge Venen, 22 of 23 graden in Laag-België en 24 graden in de Gaume. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten.

Vrijdagavond klaart het op en wordt het lichtbewolkt. In de loop van de nacht kunnen enkele lage en middelhoge wolkenvelden ons land bereiken vanaf de Noordzee. Het blijft overwegend droog, op wat gedrup langs de Nederlandse grens na.

De minima schommelen tussen 8 graden in de Ardennen, 13 graden in het centrum en 16 graden aan zee. De wind waait zwak in het binnenland en matig aan de kust en komt uit noordelijke tot noordwestelijke richtingen.

Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en enkele stapelwolken of wat hoge bewolking. Enkel in het noordoosten is er een kleine kans op een lokaal buitje. De maxima schommelen tussen 20 graden op de Hoge Venen en aan de kust en tot 25 graden in het binnenland. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.