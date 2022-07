‘Onze kaarten tonen de gebieden die niet kunnen, maar zúllen overstromen’

Begrijpen wat er is gebeurd, om het morgen beter te kunnen doen. Dat was de rode draad doorheen de Waalse parlementaire onderzoekscommissie en de onderzoeken van expertenbureaus als het Zwitserse Stucky. Alleen zo kon men de zaak objectiveren en aanbevelingen doen op basis van de feiten in plaats van emoties.

De miserie die het water veroorzaakte, is op veel plekken nog voelbaar en zichtbaar. De gemeentebesturen werden letterlijk en figuurlijk mee overspoeld, net als de verzekeraars, waardoor alles veel trager en moeilijker liep dan iedereen had gewild. Er was voorts een gebrek aan middelen bij veel particulieren, en een algemeen gebrek aan materiaal en mankracht, zeker in de bouw. En omdat er nog verschillende studies lopen naar hoe de Vesdervallei zich het beste kan wapenen tegen toekomstig natuurgeweld, is alles exact terug in dezelfde staat heropbouwen, hoewel absoluut begrijpelijk, zeker niet de meest aangewezen reflex, zei architecte Paola Viganò deze week nog in deze krant. Zij coördineert het Schéma Stratégique mee, een soort masterplan voor de Vesdervallei van morgen. Maar dat plan wordt pas begin 2023 verwacht, anderhalf jaar na de ramp.

‘Plus jamais ça!’, dat nooit meer. Het stond donderdag, exact één jaar na de overstromingen in Wallonië, op de voorpagina van alle Sudpresse-kranten. Het zijn drie woordjes die sinds 14 juli 2021 heel vaak uitgesproken zijn. Door slachtoffers, door hulpverleners, door commentatoren en vooral door politici. Een watersnoodramp als die van vorige zomer, die 39 mensenlevens eiste en tienduizenden Walen in de miserie duwde, wil men nooit, nooit meer meemaken. ‘Ce jour-là, la Wallonie avait rendez-vous avec le malheur’, zei Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) donderdag op een grote herdenkingsplechtigheid in Chênée, bij Luik. ‘Die dag is de hemel brutaal op ons hoofd gevallen. En toen hij zich terugtrok, nam hij een ondraaglijk aantal mensenlevens met zich mee.’

Wat is ‘ça’?

‘Plus jamais ça. Dat hoor je inderdaad voortdurend. Maar wat is die “ça”? Wat wil dat zeggen? Die “ça” moet je definiëren, anders kun je niet garanderen dat “ça” niet meer voorvalt’, zegt professor en hydroloog Michel Pirotton van de Universiteit van Luik. We zitten in een spartaans ingerichte koffiehoek van de onderzoeksgroep HECE. Kort voor: Hydraulics in environmental and civil engineering. De gebouwen bevinden zich op de bosrijke wetenschapscampus boven op een van de heuvels rond Luik. Vanuit heel Europa krijgen ze hier nu vragen binnen om uitleg. ‘Wij zijn interessante proefkonijnen. Iedereen wil weten wat er precies gebeurd is, en iedereen is blij dat het niet bij hen gebeurde.’ Ook Pirottons collega Pierre Archambeau schuift aan. Samen werken ze mee aan de verschillende studies die lopen, onder meer het Schéma Stratégique van de Vesder. Maar ook de herziening van de kaarten met het overstromingsrisico staat op hun to-dolijstje. Het is een delicate opdracht, op het snijvlak van wetenschap en politiek.

De Standaard vroeg bij de Waalse administratie de kaarten op die heel precies de gebieden aangeven die vorig jaar onder water kwamen te staan. Wie die gegevens naast de kaarten met het overstromingsrisico legt, kan niet om de enorme verschillen heen. Die kaarten van het overstromingsrisico zijn ingedeeld in vier kleuren: rood, oranje, geel en groen. Respectievelijk hoog risico, matig risico, zwak risico en zeer zwak risico. Hoe verder weg van de Vesder, hoe lager het risico op overstromingen.

De kaarten die de daadwerkelijke overstromingen tonen van juli vorig jaar zijn een stuk eenvoudiger, daarop is alles gewoon blauw. Het getroffen gebied was ook veel groter dan alle mogelijke risicozones samen.

De eerste Waalse kaarten die het overstromingsrisico tonen, dateren pas van 2006. Pirotton en Archambeau leverden de hydrologische modellen voor die kaarten. ‘Voordien hadden we niets dat de risico’s toonde. Maar 80 tot 90 procent van de woningen die er nu staan, was toen wel al gebouwd. Het heeft daarom heel wat voeten in de aarde gehad voor de Waalse regering akkoord ging met onze methodologie’, zegt Pirotton. ‘En toen we uiteindelijk met de eerste kaarten kwamen, was dat een kleine aardverschuiving. Burgemeesters werden plots geconfronteerd met kaarten waarop hele zones rood ingekleurd werden als hoogrisicogebied voor overstromingen. Van de ene dag op de andere werden dat plekken waar je maar beter niets kon bouwen. Dat werd niet overal op gejuich onthaald, dat begrijpt u.’

Heel Luik onder water

Pirotton werd al op de eerste dag van de Waalse parlementaire onderzoekscommissie naar de overstromingen gehoord. Dat was begin september ’21, geen twee maanden na de ramp. De meeste commissieleden waren zelf afkomstig uit de getroffen zone rond Luik of uit de stad zelf. Toen Pirotton hun een projectie toonde van Luik in 2050, waarbij zowat de hele binnenstad onder water stond, kon je een speld horen vallen in het parlement. ‘Dat waren kaarten van een Europees onderzoek naar de Maasvallei. Daarin werd de hydrologische impact onderzocht van toekomstige neerslaghoeveelheden, onder invloed van het veranderende klimaat. In zones met risico op overstromingen steeg het risico aanzienlijk. Als je dat dan in een kaart omzet, en je krijgt plots een beeld van Luik te zien dat helemaal onder water staat, is dat natuurlijk angstaanjagend.’

De kaart toonde de gevolgen van extreme onweders die statistisch maar één keer om de 100 jaar voorvallen. Maar door de klimaatverandering staat die terugkeerperiode onder druk, en dreigt wat vroeger maar één keer om de 100 jaar gebeurde al sneller terug te komen. Bovendien komt er dan op die marker van 100 jaar iets anders in de plaats, nog ergere stormen. De onderzoekers verhoogden daarom de geschatte gevolgen van de ‘100-jaarstorm’ met 30 procent. De stromen die we dus voortaan om de 100 jaar voor de kiezen krijgen, worden volgens hen een derde erger dan wat tot dan werd aangenomen. Die ‘100 + 30’ was al opgenomen in de kaarten die vorig jaar voorhanden waren. Paradoxaal genoeg gaat het daarbij om de gebieden waar het risico op overstroming ‘très faible’ is. De kans dat het daar gebeurt is immers bijzonder klein. Maar áls het gebeurt, zijn de gevolgen allesbehalve ‘très faible’.