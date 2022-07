In het IJzerbekken mogen boeren geen water meer oppompen uit de waterlopen om hun gewassen te besproeien. Intussen slinken de eigen waterreserves zienderogen. ‘Het belooft een magere oogst te worden.’

‘We hebben een groot probleem: onze waterreserves zijn zo goed als op en we mogen geen water meer uit het kanaal Ieper-IJzer oppompen’, zegt Didier Vandooren, landbouwer in Noordschote. In de stal achter ...