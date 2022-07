Italiaans premier Draghi dient vanavond ontslag in

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft zijn ontslag aangekondigd op zijn ministerraad. Regeringspartij Vijfsterrenbeweging weigerde een vertrouwensstemming. Draghi trekt daaruit zijn conclusies.

Eerder vandaag had de premier al een lang gesprek met president Sergio Mattarella. Vanavond keert hij terug met zijn ontslagbrief in de hand. Zijn coalitie is stukgelopen op een stemming over koopkrachtmaatregelen. Er lag een pakket ter waarde van 26 miljard euro op tafel, maar dat was niet helemaal naar wens voor de Vijfsterrenbeweging.

De voormalige ECB-voorzitter gold sinds februari 2021 als premier van een regering van ‘nationale eenheid’. Hij hield altijd vol dat hij alle partijen aan boord wilde houden. Nu dat niet lukt, koppelt hij daar de gevolgen aan. De leider van de Vijfsterrenbeweging, ex-premier Guiseppe Conte, liet woensdag echter nog blijken dat hij geen ontslag eist, maar verder wil praten.

