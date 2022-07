‘Partnergeweld is geen zaak van “anderen”. De kans is groot dat jij het ook zult meemaken’

Partnergeweld is complexer en genormaliseerder dan we durven te denken, zegt Wim Van de Voorde van Hulplijn 1712.

Deze week haalden weer twee gevallen van extreem partnergeweld de kranten. Een veertiger in Putte besloot om het appartement van zijn ex in brand te steken. De man zou zijn ex-partner in de aanloop ook herhaaldelijk hebben belaagd. In Kinrooi, aan de grens met Nederland, kwam het tot een dubbele moord. De 35 jarige Marly Schapendonck werd samen met haar neef diep in de nacht vermoord. Haar ex-vriend Eric V. (56) zit in de cel.

Maar Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van de hulplijn 1712, hoopt dat we ons niet blindstaren op extreme gevallen, en daardoor het geweld in onze eigen levens minimaliseren. ‘De kans dat je in een relatie het slachtoffer wordt van geweld, verkrachting en vernedering is nog steeds vele malen groter dan dat je het op straat zou meemaken. De roze relatiewolk bestaat voor veel mensen niet.’

We sensibiliseren al jaren rond partnergeweld, waarom is het nog niet genoeg?

‘We hebben nog steeds de neiging om te denken dat geweld iets van andere mensen is. De realiteit is dat we allemaal een heel grote kans hebben om zelf slachtoffer, dader of getuige te zijn van partnergeweld.’

‘De verhalen die in de krant komen zijn enorme tragedies. We horen zelden over die ene klap die valt tijdens een ruzie, dat bord dat breekt, de partner die zich nog maar een duim groot voelt na de zoveelste vernedering. Dat dagelijkse partnergeweld is veel te genormaliseerd. Vergeet niet: heel weinig verhalen zijn zwart-wit. Er is liefde, genegenheid, maar ook geweld. Dit genuanceerde verhaal van situationeel partnergeweld staat haaks op het stereotiepe beeld dat we hebben van partnergeweld, waar er één bad guy is en één slachtoffer. Situationeel partnergeweld wordt geschat op 70 procent van de gevallen, dwingend en controlerend partnergeweld komt minder voor.’

‘Zowel een man als een vrouw kan een pleger zijn. Het komt in alle gezinnen voor, ongeacht sociale of economische status. Risicofactoren spelen een veel grotere rol: stress, een zware levensgebeurtenis, alcohol en drugs, slechte huisvesting, iemand met een grote zorgnood, financiële kopzorgen.’

Is dat ook de reden waarom politie soms zo laat lijkt in te grijpen?

‘Onze politie ontvangt 3.500 meldingen van familiaal geweld per maand. Het is een van de aangiftes die ze het vaakst binnen krijgt. Er kan zeker meer gedaan worden om daarop een structureel antwoord te bieden. Nog steeds, stelt comité P vast, zijn sommige politieagenten onvoldoende opgeleid om daarmee om te gaan. Kennis van de problematiek, van risicofactoren, een kennis van de sociale kaart om te kunnen doorverwijzen, hoe ze iets kunnen doen als er vermoedens zijn maar geen klacht, wat als er kinderen betrokken zijn. Het zijn allemaal werkpunten.’

Het verhaal dat je nu vertelt, is veel complexer dan het concept femicide, dat stelt dat vrouwen worden vermoord omdat ze vrouw zijn.

‘Femicide is een nuttig politiek concept. Het is handig om een bewustzijn te creëren. En het is nodig om het fenomeen een naam te geven. Je kunt het zeker gebruiken voor gemeenschappen of landen waar eerwraak standhoudt, of om de verhalen uit Latijns-Amerika te duiden waar machismo troef is. Zulke factoren leiden tot enorm veel geweld tegen vrouwen omdat ze vrouw zijn.’

‘Maar met het concept kun je niet alle mogelijke vormen van partnergeweld duiden, ook niet als ze leiden tot moord. Nuance is nodig. Als we alleen naar partnergeweld kijken door die lens van de dwingende, misogyne man die zijn vrouw onderdrukt met geweld, dan zullen we veel vormen van partnergeweld missen. In die complexiteit doen wij aan hulpverlening. Je kunt dwingend partnergeweld en situationeel partnergeweld niet op één hoop gooien, beide verdienen een totaal andere aanpak.’

Moet hulpverlening dan het voortouw nemen tegenover justitie?

‘Neen, ze vullen elkaar aan. Justitie en hulpverlening moeten elkaar juist meer ontmoeten. In de hulpverlening zoals bij 1712 en bij de CAW’s komen mensen zich hoofdzakelijk vrijwillig aandienen. De mogelijkheid tot dwang, om een onderzoek te openen, klacht in te dienen moet er blijven. Veiligheid moet primeren, vaak zijn er kinderen in het spel, dan is een sterke arm nodig.’

‘Koppels hebben ook begeleiding nodig. Leren hoe ze moeten omgaan met agressie in een relatie, hen inzicht bieden in de spiraal van geweld is zeer belangrijk. Er is geen quick win bij de preventie en aanpak van partnergeweld. Het is zo wijdverspreid. Een op de zeven vrouwen en een op de tien mannen maakt ieder jaar partnergeweld mee.’

Is onze hulpverlening te veel gericht op die minderheid, dat dwingende partnergeweld door een man? Laat dat genoeg ruimte voor mannelijke slachtoffers?

‘Van de oproepen die wij binnenkrijgen, is een op de zeven een man: dat is niet verwaarloosbaar. De oplossing is laagdrempelig zijn, zonder veronderstellingen, zonder stereotypen.’

Wat is de eerste werf waar nu werk van gemaakt moet worden?

‘Wachtlijsten. Er zijn voor slachtoffers nog te veel barrières. Ze zijn bang voor de gevolgen, voor hun eigen veiligheid, er is schaamte, er is angst om te verliezen wat je hebt. Een minderheid durft die stap te zetten, en dan botsen ze op wachtlijsten van enkele maanden, terwijl de problemen vaak heel acuut en kritiek zijn. Bij 1712 werken we heel laagdrempelig, en toch geraak je soms niet binnen. Dat moet de prioriteit zijn.’