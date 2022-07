Pidcock steelt de show op Alpe D’Huez

Tom Pidcock was de snelste in de twaalfde touretappe richting Alpe D’Huez. Hij liet Louis Meintjes en Chris Froome achter zich. In de achtergrond leverden de favorieten een korte strijd. Tadej Pogacar probeerde maar Jonas Vingegaard kraakte niet.

De Deen Vingegaard blijft in de gele trui. Landgenoot Wout van Aert blijft in het groen. Ook de witte trui moet niet doorgeschoven worden. Die is voor Tadej Pogacar. Simon Geschke rijdt morgen in de bolletjestrui.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het werd alleszins een wedstrijd met heel wat minder plotwendingen dan een dag eerder. Een zestal met onze landgenoot Kobe Goossens reed al van in de start weg en werd tijdens de Galibier nog bijgebeend door de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes van Intermarché-Wanty-Gobert en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Voor de Fransman Anthony Perez ging het nog niet snel genoeg. Zijn versnelling werd onder meer Kobe Goossens fataal. Onze landgenoot keerde nog wel terug in de afdaling en even later kwamen nog twee interessante renners aansluiten: Chris Froome en Tom Pidcock.

Met negen leiders en zeven minuten voorsprong begon men aan de beklimming van de ellenlange La Croix-de-Fer. De tweede ‘hors categorie’ van de dag leek lange tijd een maat voor niks te zijn. Kopgroep en peloton reden een vergelijkbaar tempo. In de laatste kilometers van de beklimming ging de snelheid plots de hoogte in. Vooraan onder impuls van Pidcock, in het peloton onder impuls van Jumbo-Visma waar Nathan Van Hooydonck indruk maakte en Wout van Aert de laatste meters voor zijn rekening nam. De voorsprong zakte snel tot onder de vijf minuten waardoor het erop leek dat Jumbo-Visma opnieuw voor de ritwinst wilde gaan.

???????? | Pidcock begint een beetje in slaap te dommelen op de Col de la Croix Fer. Het gaat niet snel genoeg voor de Brit in de kopgroep. #TDF2022



??? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/G0eRvomb6s — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 14, 2022

Een gretige Tom Pidcock zorgde er in de afdaling voor dat de voorsprong van het overgebleven vijftal – Pidcock, Powless, Ciccone, Froome en Meintjes – toch weer opliep tot zes minuten.

???????? | De vijf koplopers beginnen aan de laatste klim van de dag. 13,8 kilometer aan 8,1 procent gemiddeld. Voorsprong op het peloton: zes minuten. Zit de winnaar van voren? #TDF2022



??? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/4Vu8aWFVH2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 14, 2022

De winnaar zat vooraan, daar leek het almaar meer op. Zou de door velen afgeschreven Chris Froome voor de sensatie zorgen? De viervoudige Tourwinnaar deelde al eens een prikje uit, maar de eerste echte aanval kwam van Tom Pidcock met nog meer dan tien kilometer te gaan. Meintjes reageerde met Froome in het wiel. De Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert kreeg de kloof bijna maar niet helemaal gedicht, ook Froome zat niet ver. Beetje bij beetje reed de 22-jarige Tom Pidcock – regerend wereldkampioen veldrijden en regerend olympisch kampioen mountainbike – weg van zijn concurrentie.

Wat deden de favorieten?

Met Jumbo-Visma in de ‘driver seat’ kregen we een gans ander wedstrijdverloop dan gisteren. De ploegmaats van gele trui Jonas Vingegaard controleerden perfect de koers en lieten een ongevaarlijke groep wegrijden. Toen ook Vlasov dreigde mee te gaan in een ontsnapping, werd Primoz Roglic meegestuurd als waakhond maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. De Galibier en de Croix-de-Fer leverden bijgevolg weinig spektakel op, alles zou en moest gebeuren op de slotklim naar L’Alpe-d’Huez.

Toch wilde Jumbo-Visma er geen gezondheidswandeling van maken richting de voet van l’Alpe d’Huez. Het tempo werd opgedreven maar in de afdaling kregen de vluchters toch weer genoeg ruimte. Voor de ritzege zouden ze te laat komen, maar we kregen zonder twijfel nog een gevecht tussen de favorieten.

Wout van Aert, wie anders, mende het peloton in de eerste meters van de slotklim, het was wachten op de eerste serieuze speldenprik. Jumbo-Visma dreef het tempo echter zo hoog op dat demarreren schier onmogelijk werd. Op vier kilometer van de finish kregen we dan toch de aanval van Pogacar. Maar Vingegaard zat meteen op het wiel van de Sloveen.

Wat deden de Belgen?

Kobe Goossens glipte heel attent mee in de vroege vlucht en leek zich mogen op te maken voor een dagje in de aanval. Wout van Aert pakte nog wat groene puntjes mee en Nathan Van Hooydonck regelde tijdens de beklimming van de Lautaret, het opstapje naar de Galibier, het tempo in het peloton. Goossens moest al snel de kopgroep laten gaan maar kon in de afdaling van de Galibier alsnog vooraan terugkeren. Dat Wout van Aert kon klimmen, wisten we intussen al wel even. Maar dat Nathan Van Hooydonck op de Croix-de-Fer zomaar driekwart van het peloton overboord zou gooien, hadden we nooit durven denken. De gele trui in de ploeg zorgt duidelijk voor bijkomende krachten.

Voor het merendeel van de Belgen gold vandaag slechts één ding: de tijdslimiet halen of ervoor zorgen dat hun kopman/sprinter de tijdslimiet haalde.