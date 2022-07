Sophie Wilmès stapt definitief uit regering

Ex-vicepremier en -minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) neemt afscheid van de Vivaldi-regering. De koning heeft net haar ontslag aanvaard.

Wilmès deed in april al een stap terug door de ziekte van haar man. Diezelfde ziekte maakt nu dat het afscheid met de regering definitief wordt.

‘De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden die ik aan zijn zijde en aan de zijde van onze kinderen wil voeren’, zegt Wilmès. ‘Mijn huidige taken binnen de regering laten me dat niet toe. Met veel emotie denk ik aan alle mensen die ook moeten vechten tegen ziekte. Ik bedank uit de grond van mijn hart de vele mensen, uit de hele maatschappij, die ons hebben gesteund, en dat nog altijd doen. Ik dank ook de premier en mijn federale collega’s die tijdens mijn afwezigheid de continuïteit hebben verzekerd.’ Ze wenst haar opvolger alvast veel succes.

Naast de rol van vicepremier voor de Waalse liberalen en buitenlandminister, legt ze ook de functies Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen neer.

Eerste vrouwelijke premier

Wilmes nam voor Vivaldi ook even het roer over van Charles Michel als premier. Ze stond toen aan het hoofd van een regering in lopende zaken, die de eerste fase van de coronapandemie moest managen. Zo werd Wilmès ook even de eerste vrouwelijke eerste minister van het land.

Huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) bedankt Wilmès in een statement voor haar inzet in de regering voor de Belgische bevolking.