Pas op voor de Aziatische boomwurger: lijst met invasieve soorten weer wat langer

Tweeëntwintig nieuwe planten en dieren werden toegevoegd aan de lijst van invasieve uitheemse soorten die in Europa een probleem kunnen vormen voor de biodiversiteit.

De Japanse duizendknoop kent u waarschijnlijk wel, want door zijn ontzettende groeikracht kom je hem werkelijk overal tegen en krijg je hem maar moeilijk weg. Maar nu waarschuwt Europa ook voor de Afghaanse duizendknoop. Het is een van de 22 nieuwe planten en dieren op de EU-lijst van invasieve uitheemse soorten. Daar stonden al 66 soorten op.

Die invasieve exoten zijn, al dan niet opzettelijk, door de mens naar Europa gebracht, terwijl ze hier niet thuis horen. Ze komen er door het vervoer van producten vanuit de hele wereld, via vakantiegangers of via kwekers van uitheemse soorten. Niet alle uitheemse soorten zijn invasieve exoten, wel diegene die zich hier echt kunnen vestigen en vermenigvuldigen, in die mate dat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Zo kunnen ze inheemse soorten verdringen of ziekten verspreiden. Elf soorten zouden zich ook in België kunnen vestigen, drie ervan zijn al ingeburgerd: de Afghaanse duizendknoop, de Aziatische boomwurger en de Afrikaanse klauwkikker.

De EU-landen verbinden zich ertoe om de soorten die op de lijst voorkomen te bestrijden.