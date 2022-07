Chinezen kopen dure Cubaanse sigaren op en jagen prijs fors de hoogte in

Slecht nieuws voor de liefhebbers van de handgerolde Cubaanse sigaren van merken met ronkende namen als Cohiba of Trinidad. De voorraad Cubaanse premium sigaren droogt langzaam op in de humidors van de Europese tabakswinkels. Figuurlijk dan toch, want Chinese speculanten hebben de afgelopen maanden Europa rondgereisd om grote hoeveelheden van deze luxesigaren op te kopen en naar Hongkong te verschepen.

‘Ik ben in snelheid gepakt. Op een dag stonden er Chinezen in mijn winkel, ze vroegen of ik nog Cohiba-sigaren op voorraad had. Ik heb hen de sigaren getoond en ze hebben meteen alles gekocht’, zegt een uitbater van een tabakswinkel die anoniem wil blijven. ‘Sindsdien staat mijn humidor halfleeg en krijg ik de voorraad niet meer aangevuld. Van collega’s heb ik gehoord dat ze overal de topsigaren zijn komen opkopen. En niet alleen in België, ook in andere Europese landen. Vooral Cohiba, maar soms ook van andere Cubaanse merken.’

De rijke ‘tuhao’ is bereid om diep in de buidel te tasten voor een sigaar. Getty Images for amfAR

Nieuwe rijken

Het is geen geheim dat Chinezen verslingerd zijn aan luxegoederen. Van sportwagens en mode, tot exclusieve chateauwijnen, cognacs in gelimiteerde oplage en Cubaanse sigaren. Het land telt met 992 miljardairs op zijn grondgebied het grootste aantal ultrarijken. En de tuhao – zoals de Chinese nouveau riche wordt genoemd – is bereid om diep in de buidel te tasten voor de vele luxeproducten. ‘De Chinese opkopers speculeerden op de internationale prijsverschillen van de sigaren. Ze kochten in België bijvoorbeeld Cohiba Robusto’s aan 25 euro per stuk en stuurden die allemaal naar Hongkong. Daar betalen ze voor dezelfde sigaar 66 euro. Het liep zo de spuigaten uit dat Habanos S.A. moest ingrijpen.’

Habanos S.A. is een distributiebedrijf voor sigaren dat voor de helft in handen is van de Cubaanse overheid. Sinds 2020 is de overige 50 procent van de aandelen in het bezit van Allied Cigar Corp. uit Hongkong. Om het speculatieve gedrag de kop in te drukken, heeft hoofddistributeur Habanos beslist om de standaardprijs voor de hele wereld op te trekken tot de prijzen die in Hongkong worden betaald. Maar dat is niet de enige reden. Cubaanse boeren met tabaksplantages worden de jongste tijd zwaarder belast en sommige zijn daarom andere gewassen gaan telen. De schaarste aan grondstoffen heeft ook zijn invloed op de nieuwe prijs.

Kostelijke grap

‘De prijzen gaan inderdaad door het dak’, zegt Bart Vandevenne van Sigarenhuis Vandevenne in Genk en tevens voorzitter van de Limburgse sigarenclub Los Cigarros Locos. ‘Een sigaar kost nu plots het dubbele of drie keer meer. Ik weet niet of ik nog kisten ga invoeren, want dat wordt een kostelijke grap. Het is maar de vraag of het nog zinvol is om die hele dure Cubaanse sigaren te blijven verkopen. Een kistje Cohiba Behike met 20 sigaren kost met de nieuwe prijzen al bijna 5.000 euro. De stock is voortdurend uitgeput en het ziet er niet naar uit dat die nieuwe prijzen ooit nog zullen zakken. Dat is minder goed nieuws voor clubleden die al graag eens een goede sigaar aansteken. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel goede alternatieven uit Nicaragua of de Dominicaanse Republiek.’

Ook in de sigarenwinkels van de keten El Casa del Tabaco kennen ze het probleem. ‘Het is vandaag heel moeilijk om bijvoorbeeld nog aan een kistje Cohiba’s te geraken. Onze voorraad is leeg en het wordt moeilijk om die ooit nog aan te vullen tot het niveau van vroeger. De forse prijsverhoging is voor de consument nooit fijn, maar er zal altijd een publiek zijn dat die absolute topsigaren zal blijven kopen’, zegt salesmanager Ayad Urfali Kalender. ‘Gelukkig beperken we ons in de winkels niet tot het Cubaanse topsegment, maar we verkopen ook wereldsigaren uit andere landen en allerlei rookaccessoires. Maar in Knokke hebben we de speciaalzaak El Casa del Habano gefocust op de Cubaanse sigaren. Daar zien we natuurlijk wel lege plekken in onze humidors.’