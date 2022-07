Acteur Kevin Spacey pleit onschuldig aan aanklacht seksueel misbruik

Vandaag heeft de Amerikaanse acteur Kevin Spacey onschuldig gepleit tijdens een hoorzitting. Hij wordt beschuldigd van seksuele aanrandingen van drie mannen en zal volgend jaar terechtstaan in Londen.

De Oscar-winnende acteur, die onder andere bekend is van American beauty en House of cards, wordt beschuldigd van vijf seksuele misdrijven tussen 2005 en 2013, waaronder vier aanrandingen door aanraking en een geval van ‘penetratie zonder toestemming’. Enkele van deze misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in Londen, waar de acteur artistiek directeur van het theater The Old Vic was tussen 2004 en 2015.

Bijna een maand geleden werd hij tijdens een eerste hoorzitting vrijgelaten, nadat zijn advocaat elke beschuldiging resoluut verwierp. Spacey sprak toen enkel om zijn naam en geboortedatum te bevestigen. Toen de aanklachten vandaag voorgelegd werden in Old Bailey, de centrale strafrechtbank van Londen, pleitte de acteur met klem onschuldig.

Het proces zal op 6 juni 2023 starten en naar verwachting twee tot vier weken duren. Als de acteur schuldig wordt bevonden aan aanranding, kan hem een gevangenisstraf van zes maanden of een ongelimiteerde boete worden opgelegd, terwijl op het zwaardere vergrijp een maximale gevangenisstraf van levenslang staat.

Sinds Spacey in 2017 door meerdere mannen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij grotendeels uit beeld verdwenen. Destijds werd hij na de beschuldigingen uit de succesvolle Netflixserie House of cards gezet en uit de film All the money in the world.