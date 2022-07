Nederlandstalige leerlingen behouden voorrang in Nederlandstalige scholen in Brussel

Nederlandstalige kinderen behouden hun voorrang op 65 procent van de plaatsen in Nederlandstalige scholen in Brussel. Dat heeft het Grondwettelijk Hof donderdag beslist.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde donderdagmiddag in een arrest dat de voorrangsregeling voor Nederlandstalige scholen in Brussel behouden blijft. Om te garanderen dat Nederlandstalige leerlingen onderwijs kunnen volgen in hun moedertaal, werd de voorrangsregel in het leven geroepen. De maatregel voorziet dat Nederlandstalige scholen in het Hoofdstedelijk Gewest 65 procent van hun plaatsen moeten voorhouden voor Nederlandstalige kinderen.

Het gaat om kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands voldoende beheerst. Daarnaast werd nog eens 15 procent van de plaatsen in het secundair onderwijs gereserveerd voor leerlingen die hun kleuter- en lagereschooltijd ook al in een Nederlandstalige school afwerkten.

Die laatste maatregel werd door het Grondwettelijk Hof naar de prullenmand verwezen. Het arrest kwam er na een vordering van de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse gemeenschapscommissie in Brussel.